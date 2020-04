„Visi mes, be abejo, jaučiame solidarumą su pietų Europos šalimis. Dėl to negali būti jokių abejonių“, – pareiškė jis per trečiadienį vakare olandų televizijos naujienų laidos "Nieuwsuur" parodytą interviu.

M. Rutte spėjo, kad tokio fondo apimtis, gavus kitų Europos šalių sutikimą, gali siekti 10–20 mlrd. eurų.

Tačiau, kaip pareiškė M. Rutte, Nyderlandai vis dar nepritaria siūlymui leisti bendros skolos „koronaobligacijas“, kurios galėtų sudaryti sąlygas COVID-19 pandemijos labiausiai paveiktoms Pietų Europos šalims pigiau spręsti krizę.

„Nyderlandai nepritaria tam dėl daugelio priežasčių. Tai yra nesuderinama su euro sistema. Be to, tam yra įsteigtas Europos reagavimo į krizes fondas“, – pabrėžė olandų lyderis, turėdamas omenyje Europos stabilumo mechanizmą (ESM), įkurtą per ankstesnę euro zonos finansų krizę.