Pasak jo, likusios 27 ES valstybės nekoreguos sutarties, jei britų premjerė Theresa May patirs pralaimėjimą per gruodžio 11-ąją numatytą balsavimą parlamente. M. Rutte atkreipė dėmesį į „raudonąsias linijas“, dėl kurių per derybas susitarė Londonas ir Briuselis. Tarp jų yra britų vyriausybės sprendimas atsisakyti laisvo Britanijos ir ES šalių gyventojų judėjimo, taip pat Airijos sienos klausimo detalės. Kalbėdamas Lenkijos Katovicų mieste vykstančios pasaulinės klimato konferencijos kuluaruose Nyderlandų lyderis taip pat pareiškė naujienų agentūrai AP , kad „atsižvelgiant į visas šias raudonąsias linijas, tiesiog neįmanoma sugalvoti kažką kita nei turime dabar“. „Jokio atsarginio plano nėra: yra tik (dabartinis susitarimas), „kietas“ „Brexit“ ar jokio „Brexit“, – patikino M. Rutte.

