Didžiosios Britanijos karalienė Elžbieta II priims Olandijos monarchą per spalio 22–23 dienomis vykstantį vizitą, kuris „dar kartą patvirtina puikius... Šiaurės jūros kaimynių ryšius“, sakoma Nyderlandų karališkųjų rūmų išplatintame pareiškime. „Vizito metu daugiausio dėmesio bus skiriama bendriems socialiniams iššūkiams, taikai ir saugumui, įskaitant karinį bendradarbiavimą, bei ekonomikai ir inovacijoms“, – pabrėžiama pareiškime. Tačiau vis didėjant nerimui dėl numatomo Britanijos išstojimo iš ES 2019-ųjų kovą Nyderlandų karališkoji pora taip pat susitiks su „Olandijos piliečiais, susirūpinusiais dėl „Brexit“ pasekmių“. Artėjant į pabaigą Londono ir Briuselio deryboms dėl „skyrybų“ susitarimo, neaiškus lieka 3 mln. JK gyvenančių ES piliečių ir 1 mln. kontinentinėje Europoje esančių britų likimas. Apie Olandijos monarcho planus buvo paskelbta, britų žiniasklaidai, įskaitant leidinius „The Guardian“ ir „The Telegraph“, pranešus, kad Willemas-Alexanderis išreiškė apgailestavimą dėl „Brexit“. „The Guardian“ taip pat informavo, jog karalius Nordeindės rūmuose sakė žurnalistams, kad JK išstojimas iš bloko gali paveikti Britanijos ir Nyderlandų prekybą. Vis dėlto jo žodžius buvo neleista cituoti dėl karališkojo protokolo ypatybių. Pasak olandų pareigūnų, viešėdamas Londone Willemas-Alexanderis sakys kalbą abiejuose parlamento rūmuose ir lankysis Vestminsterio abatijoje, kur palaidotas iš Olandijos kilęs Anglijos karalius Williamas III. Tuo tarpu karalienė Elizabeth II pakvies jį pietų Bakingamo rūmuose. Willemas-Alexanderis ir jo sutuoktinė Argentinoje gimusi karalienė Maxima susitiks su Britanijos sosto įpėdiniu princu Charlesu, jo žmona Camilla, ministre pirmininke Theresa May ir opozicijos lyderiu Jeremy Corbynu. Karališkoji pora taip pat lankysis Londono pietiniame Brikstono rajone, istoriniame iš Karibų jūros regiono kilusių žmonių bendruomenės centre, norėdama „atkreipti dėmesį į socialinius iššūkius, tokius kaip integracija, saugumas ir įvairių (etninių) grupių gyvenimas viename rajone“. Nyderlandus ir Didžiąją Britaniją tradiciškai sieja geri santykiai. Šios dvi prekyba ir jūrininkyste užsiimančios valstybės daug metų viena kitą palaikė Europos Sąjungoje prieš labiau federalistines Prancūziją ir Vokietiją. 2013 metais Nyderlandų ministras pirmininkas Markas Rutte jau buvo sutikęs tuometiniam britų premjerui Davidui Cameronui suorganizuoti galimybę paskelbti apie savo planus rengti referendumą dėl Britanijos narystės ES, tačiau vėliau kalba buvo atidėta. Nuo 2016-ųjų, kai britai pasisakė už pasitraukimą iš ES, Nyderlandai siekia po „Brexit“ prisivilioti į šalį tarptautines užsienio kompanijas. Jie jau laimėjo teisę priglausti šiuo metu Londone įsikūrusią Europos medicinos agentūrą.

