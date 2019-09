Pirmadienio vakarą vietos policija pranešė, kad miestelyje netoli Roterdamo uosto, įvyko susišaudymas. Kaip rašė portalas standard.co.uk, policija praneša, kad miegamojo rajono gatvėje buvo pašauta keletas žmonių.

Policijos šaltinis pranešė, kad šaulys - pareigūnas, nušovęs du šeimos narius, o tada atėmęs gyvybę sau. Pirminiais duomenimis, ketvirtasis šeimos narys - sunkiai sužeistas.

Policija to neįvardino, tačiau portalas Nos.nl pranešė, jog žuvusieji - du vaikai bei vyras, o sužeistoji - moteris. Manoma, kad susišaudymas įvyko dėl šeimos konflikto.

Update: Three people are reported to have been killed in a shooting incident in the Dutch city of Dordrecht.