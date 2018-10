„29 metų amerikietis tapo agresyvus, kai palydovas paprašė jo grįžti į savo vietą“, – sakė oro uosto atstovė Joanna Helmonds. „Kilo grumtynės, bet palydovai, kartu su kitais keleiviais, sugebėjo vyrą sutramdyti“, – naujienų agentūrai AFP sakė atstovė. J. Helmonds nesutiko pasakyti, kokios bendrovės ir kurio reiso lėktuve įvyko šis incidentas, bet Olandijos visuomeninis transliuotojas NOS savo pranešime, kad tai įvyko nacionalinio oro vežėjo KLM laineryje. Pasak J. Helmonds, per incidentą lengvai nukentėjo keli keleiviai. Dviem jų buvo pamuštos akys. Lėktuvui buvo suteiktas leidimas nedelsiant nutūpti Schipolio oro uoste, o policija sulaikė ramybės drumstėją. Susiję straipsniai: Nyderlandų premjeras teisina sprendimą nesuimti išaiškintų Rusijos šnipų Rusija pristatė oro gynybos sistemas į Siriją, JAV tai vertina kaip „rimtą eskalaciją“ Pasak J. Helmonds, oro uoste įvertinus vyro būklę buvo padaryta išvada, kad jo psichika sutrikusi. Amerikietis buvo nuvežtas į vieną psichiatrijos įstaigą, kad jo būklė būtų tiksliau įvertinta, pridūrė atstovė. Olandijos naikintuvai, paprastai apginkluoti raketomis „oras–oras“, į orą pakeliami tik itin neįprastais atvejais, šeštadienį nurodė šalies karinės oro pajėgos.

