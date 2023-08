Okupuotą Krymą drebino sprogimai

Kaip praneša vietos „Telegram“ kanalai, sprogimai nuaidėjo netoli Perevalnės, kur dislokuota Rusijos Juodosios jūros laivyno 126-oji atskiroji pakrančių gynybos brigada.

Tuo pat metu vietos gyventojai tvirtino išgirdę ne tik sprogimus, o ir garsus, primenančius šaunamųjų ginklų ugnį.

BREAKING:

Ukrainian drones are striking targets in Feodosia, Crimea.

Looks like some form of energy infrastructure was hit. pic.twitter.com/UhswurnGDg