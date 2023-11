Ir Rusijos okupuotame bei neteisėtai aneksuotame Kryme sniego audra sutrikdė eismą ir viešąjį gyvenimą. Čia be elektros energijos liko 498 tūkst. žmonių, pranešė aneksuoto pusiasalio vadovo patarėjas Olegas Kriučkovas. Labiausiai nukentėjo Krymo Černomorsko, Sakų, Bilohirsko, Simferopolio, Oktiabrsko, Bachčisarajaus ir Lenino rajonai. Kai kurių savivaldybių teritorijoje paskelbta nepaprastoji padėtis.

A storm washed away trenches in occupied Crimea that Russian army dug out on the beaches.