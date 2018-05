Pasak liudininkų, be šūvių girdėjosi ir panašių į sprogimus pokštelėjimų. Anot britų laikraščio „The Independent“, viename miesto rajonų teisėsaugos atstovai susišaudė su ginkluotu asmeniu. Kaip pranešama iš įvykio vietos, policijos pareigūnai šiuo metu su juo derasi. Be to, blokuojami blokuojami įvažiavimai į rajoną, kur girdėjosi šūvių. Pareigūnai ragina piliečius laikytis atokiau nuo Oksfordo centro, kol vykdoma policijos operacija. Į incidento vietą atvyko greitosios pagalbos automobilių. Vietos greitosios pagalbos tarnybos atstovas sakė žurnalistams, kad medikai suteikė pagalbą vienam žmogui, patyrusiam nesunkių traumų.

