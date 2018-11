Šis simbolinis, neįpareigojamas balsavimas gali vėl atkreipti didesnį dėmesį į Okinavos gyventojų nepritarimą bendram Japonijos ir JAV planui uždaryti urbanistiniame rajone esančią JAV jūrų pėstininkų oro pajėgų bazę „Futenma“ ir perkelti ją į retai apgyvendintą salos dalį. Referendumas rengiamas po kelerius metus vykusių vietos gyventojų protestų prieš didelį JAV karinį kontingentą, kuriuos Tokijas ir Vašingtonas ignoravo. Rugsėjo mėnesį išrinktas gubernatorius Denny Tamaki, kuris per kampaniją nepritarė bazės perkėlimo planams, sakė, kad referendumas bus proga vietos gyventojams viešai pareikšti savo nuomonę. „Tai reikšminga, nes tai pasitarnaus kaip itin svarbi proga vietos gyventojams aiškiai pareikšti savo norus. Raginsiu kuo daugiau žmonių dalyvauti šiame įvykyje“, – Okinavoje vietos žurnalistams sakė D. Tamaki. Jei bus nubalsuota prieš siūlomą bazės perkėlimą, tai galbūt padidins spaudimą centrinei vyriausybei, kuri tvirtina, kad minimas planas yra geriausias būdas užtikrinti Japonijos gynybą sumažinant dabartinę naštą Okinavai. Okinava sudaro mažiau nei 1 proc. Japonijos sausumos teritorijos, bet saloje yra daugiau kaip pusė iš maždaug 47 tūkst. Japonijoje dislokuotų JAV karių. Triukšmas, nelaimingi atsitikimai ir bazėje tarnaujančių kariškių bei ten dirbančių civilių nusikaltimai seniai pykdo vietos gyventojus, kaip ir numanomas kitų šalies regionų nenoras dalytis šia našta su Okinava.

