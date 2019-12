Ankstų penktadienio rytą šalies torių (konservatorių) partija jau buvo užsitikrinusi taip reikiamą 329 iš 630 vietų daugumą parlamente. Tuo metu Jeremy Corbyno vadovaujami leiboristai atsiliko ženkliai ir su 198 vietomis niekaip nepaveja atitrūkusių Boriso Johnsono torių.

„Konservatorių vyriausybė gavo naują galingą mandatą įgyvendinti „Brexitą“, - sakė premjeras. „Tai – istoriniai rinkimai, kurie suteikia mums galimybę įgyvendinti britų tautos valią, pakeisti šią šalį į gerąją pusę, ir mes tai pradėsime daryti jau rytoj. Ne, jau šiandien!“ – sušuko jis.

Visuomeninio transliuotojo BBC, taip pat televizijų Sky News ir ITV paskelbti apklausos rezultatai rodo, kad toriai veikiausiai užsitikrino aiškią daugumą parlamento 650 vietų žemuosiuose rūmuose. Prognozuojama, kad konservatoriai Bendruomenių Rūmuose gaus 368 vietas, 50 mandatų daugiau negu turėjo.

Kad kuri nors partija gautų daugumą Bendruomenių Rūmuose, ji privalėjo užsitikrinti mažiausiai 326 mandatus.

Tuo metu pagrindinė opozicinė centro kairioji Leiboristų partija, vadovaujama Jeremy Corbyno, gali tikėtis gauti 191 mandatą.

BBC skelbia Regioninė Škotijos nacionalinė partija (SNP) gaus 55 vietas, o centristinė Liberalų demokratų partija – 13 vietų. Abi šios partijos yra nusistačiusios prieš „Brexit“.

Vieno mandato gali tikėtis Žaliųjų partija, o likusius 22 mandatus pasidalys kitos rinkimuose dalyvavusios partijos.

Tikėtina, kad „Brexito“ partija, vadovaujama įnirtingo euroskeptiko Nigelo Farage'o, į parlamentą nepateks.

Jeigu šie rezultatai pasitvirtins, jie smarkiai didina tikimybę, kad Didžioji Britanija ateinančių metų sausio 31-ąją pasitrauks iš Bendrijos.

Britų leiboristai sako rinkimus pralaimėję dėl nuovargio nuo „Brexit“

Pagrindinė Jungtinės Karalystės opozicinė Leiboristų partija sako, kad parlamento rinkimus triuškinamai pralaimėjo dėl visuomenės nepasitenkinimo užsitęsusiu „Brexit“ procesu.

„Panašu, kad „Brexit“ dominavo. Didelė dalis to yra nuovargis nuo „Brexit“. Žmonės tiesiog norėjo juo nusikratyti“, – televizijai „Sky News“ ketvirtadienio vakarą sakė leiboristų atstovas Johnas Mcdonellis.

Balsavusių rinkėjų apklausos rodo, kad Boriso Johnsono konservatoriai gaus 368 mandatus 650 vietų parlamente.

Šis rezultatas smarkiai padidintų tikimybę, kad Didžioji Britanija ateinančių metų sausio 31-ąją pasitrauks iš Europos Sąjungos.

Visoje Anglijoje, Škotijoje, Velse ir Šiaurės Airijoje 7 val. vietos (9 val. Lietuvos) laiku buvo atidaryta per 40 tūkst. balsavimo apylinkių, įskaitant paskubomis tam pritaikytus malūną, kelis barus, kirpyklą ir kulinarijos parduotuvę. Balsavimas baigėsi 22 val. vietos (penktadienio vidurnaktį Lietuvos) laiku.

Johnsonas: rinkimų rezultatai yra „galingas naujas mandatas“ toriams dėl „Brexit“

Jungtinės Karalystės premjeras Borisas Johnsonas penktadienį pareiškė, kad britų rinkėjai suteikė jo Konservatorių vyriausybei „galingą naują mandatą“ įgyvendinti „Brexit“ ir suvienyti šalį.

