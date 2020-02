Oficialu: medikas, bandęs įspėti apie koronaviruso grėsmę, mirė

Kaip skelbia kinų žiniasklaida bei CNN, Uhano miesto centrinė ligoninė, kurioje gydytas Li Wenliangas, oficialiai pranešė apie vyro mirtį.

„Mūsų ligoninės oftalmologas Li Wenliangas, deja, užsikrėtė koronavirusu, dirbdamas jo epidemijos epicentre“, - rašoma naujausiame ligoninės pranešime. „Jis mirė vasario 7d. 2:58 ryte, po nesėkmingų bandymų jį atgaivinti“.

Chinese doctor #LiWenliang, one of the eight "whistleblowers" who tried to warn other medics of the coronavirus outbreak but were reprimanded by local police, died from #coronavirus at 2:58 am Friday, the hospital where he received treatment announced. https://t.co/eCrNha7Nn1 pic.twitter.com/WYwDxZFBej