Odesai – Putino kerštas

Apie tai D. Kuleba ketvirtadienį, sausio 26 d., parašė tviteryje. Jo teigimu, toks buvo šiandieninės masinės raketų atakos Odesoje vienas iš tikslų. Po raketų smūgių mieste atsirado rimtų elektros tiekimo sutrikimų.

„Šis griovimas yra V. Putino atsakas UNESCO komitetui, kuris įtraukė Odesą į Pasaulio paveldo objektų sąrašą ir nurodė, kad tai yra saugotinas objektas, kuriam būtina sustiprinta apsauga“, – pabrėžė Ukrainos užsienio reikalų ministras.

Ukrainos Odesos uostamiestyje Rusijos raketos ketvirtadienio rytą pataikė į du kritinės infrastruktūros objektus.

Apie tai pranešė to paties pavadinimo srities valdžios pareigūnai. Jie pridūrė, kad per šią ataką žmonės nenukentėjo, tačiau esą buvo užfiksuoti dideli elektros tiekimo sutrikimai.

Kaip pažymima, remonto darbai jau pradėti. Visoje srityje toliau veikia oro gynybos sistemos.

Apie tai pranešta po to, kai anksčiau ketvirtadienį Rusijos kariuomenė prieš Ukrainą pradėjo naują masinę raketų ataką. Skaičiuojama, kad taikių šalies gyvenviečių link buvo paleista daugiau kaip 30 raketų.

Rusija griežtai sukritikavo UNESCO sprendimą Ukrainos Odesos uostamiesčio istorinį centrą įtraukti į pavojuje esančio pasaulio paveldo sąrašą. Šis žingsnis yra „politiškai motyvuotas“, – trečiadienio vakarą pareiškė Užsienio reikalų ministerija.

Grupė Vakarų valstybių esą privertė priimti tokį sprendimą. „Jis buvo parengtas skubotai, nesilaikant aukštų UNESCO standartų“, – toliau kritikavo ministerija.

UNESCO trečiadienį įtraukė Odesos uostamiestį į sąrašą pasaulio paveldo objektų, kuriems kyla pavojus. Tai, be kita ko, reiškia geresnes galimybes suteikti techninę ir finansinę paramą.

Rusija nesėkmingai mėgino užkirsti kelią Odesos įtraukimui į sąrašą. Atitinkama paraiška buvo nurašyta iš „Wikipedia“, be kita ko, argumentavo Rusijos atstovas. Be to, Ukraina esą pati naikino pastatus Odesoje.

Neretai Juodosios jūros perlu vadinama Odesa nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios buvo keliskart atakuota, tačiau didelės žalos miestui nepadaryta.