Anksčiau buvo pranešta, kad prekinis laivas „Anatolij Krašeninnikov“ penktadienio vakarą nuskendo Ochotsko jūroje netoli Kamčiatkos krantų. Iš 13 laive buvusių žmonių 10 buvo išgelbėta. Tęsiamos laivo kapitono, jo vyriausiojo padėjėjo ir mechaniko paieškos. „Dabar dingusiųjų paieškoje dalyvauja du žvejybos laivai, esantys įvykio vietoje. Šeštadienį 7 val. ryto vietos (penktadienį 21 val. Lietuvos) laiku NSM sraigtasparnis pradės pasiruošimą skrydžiui ir maždaug 9 val. vietos (23 val. Lietuvos) laiku jis išskris į paiešką Ochotsko jūroje“, - informavo ministerijos atstovas. Naktį paiešką vykdys pro šalį plaukiantys laivai. Gelbėtojų grupė patikrins pakrantės ruožą. Šeštadienį iš Ozernovskio gyvenvietes į jūrininkų paiešką pakrantėje taip pat bus išsiųsti trys nedideli laivai.

