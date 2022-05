NYT paskelbė vaizdo įrašus, kaip rusų kariai vykdo žudynes Bučoje

Vaizdo įraše užfiksuota, kaip rusų desantininkai Bučos gatve vedasi devynis žmones, nukreipę į juos ginklus. Beveik visi belaisviai eina pasilenkę ir įsikibę į priekyje esančio žmogaus diržą. Vienas belaisvis vilki šviesiai mėlyną džemperį.

Liudininkai matė, kaip okupantai atvedė sulaikytuosius į pastato kiemą ir suguldė ant žemės. Anot aštuonių liudininkų, paskui rusai vyrus nuvedė už kaimyninio biurų pastato, kurį buvo pavertę improvizuota baze, ir nuaidėjo šūviai. Belaisvai negrįžo.

Kitą dieną, kovo 5-ąją, bepiločiu padarytas vaizdo įrašas yra aiškus vaizdinis įrodymas, patvirtinantis liudininkų parodymus. Jame matyti ant žemės prie biurų pastato, esančio adresu Jablunskajos g. 144, gulintys kūnai, o šalia jų stovi du rusų kariai. Tarp lavonų galima įžiūrėti šviesiai mėlyną dėmę – belaisvį, vilkėjusį šviesiai mėlyną džemperį.

Įspėjimas: vaizdinė medžiaga gali šokiruoti:

