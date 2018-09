„Policija ketvirtadienį areštavo keturis vyrus,.. įtariamus buvus labai toli pažengus rengiant didžiulę teroro ataką Nyderlanduose“, – sakoma pranešime. Jame priduriama, kad vienas iš įtariamųjų norėjo nužudyti „daug aukų“. Prokurorai ir tyrėjai buvo „įsitikinę, kad buvo užkirstas kelias teroro atakai“, kai po kelis mėnesius trukusios policijos operacijos Arnhemo ir Verto miestuose buvo suimti tie žmonės. Pareigūnai ėmė sekti vieną grupuotę, kurios pagrindinis narys buvo 34 metų irakiečių kilmės vyras. 2017-aisiais jis buvo nuteistas už bandymą pasiekti teritoriją, kontroliuojamą džihadistų judėjimo „Islamo valstybė“ (IS), sakoma pareigūnų pranešime. Suėmimo operacijoje dalyvavo elitinės kovos su terorizmu policijos pajėgos bei sraigtasparniai. Suimtųjų amžius svyruoja nuo 21 iki 34 metų. Įtariamieji gyveno Arnheme, Roterdamo uostamiestyje bei netoli šių miestų esančiuose kaimuose. Dar du šios grupuotės nariai taip pat anksčiau yra teisti dėl bandymų keliauti į Iraką ar Siriją. „Kaip pranešė Nyderlandų žvalgybos tarnyba (AIVD), vienas iš vyrų iš Arnhemo norėjo surengti su grupuote ataką per vieną didelį renginį Nyderlanduose ir nužudyti daug aukų“, – sakoma prokuratūros pranešime. Policija kol kas nenustatė planuotos atakos taikinio, o prokuratūra sakė, kad per išpuolį taip pat turėjo būti susprogdintas užminuotas automobilis. Įtariamieji, kurie, pasak tyrėjų, suėmimo metu buvo ginkluoti, penktadienį turėtų stoti prieš Roterdamo teismą. Savo atakai jie ketino gauti „automatų AK-47, granatų, mirtininkų liemenių ir žaliavų, iš kurių galima pagaminti kitų sprogmenų“, nurodė tyrėjai. Didelė teroro atakos tikimybė Minėti asmenys buvo suimti praėjus trims mėnesiams po to, kai Roterdame buvo sulaikyti du vyrai, įtariami planavę surengti atakų Prancūzijoje ir Nyderlanduose. Anksčiau šį mėnesį prokurorai sakė, kad pastarieji žmonės ketino greitu metu surengti išpuolį. Koks buvo jų taikinys Prancūzijoje, neskelbiama. Tuo tarpu Nyderlanduose jiedu ketino pulti kelis objektus Roterdame, įskaitant „vieną policijos nuovadą ir Erasmus tiltą“ – antrą didžiausią šalyje. Rugpjūčio 31-ąją vienas 19 metų afganistanietis, turintis leidimą gyventi Vokietijoje, peiliu sužeidė du amerikiečių turistus Amsterdamo centrinėje traukinių stotyje. Prokuratūra nurodė, kad tas užpuolikas surengė ataką Nyderlanduose dėl to, kad manė, jog šioje šalyje „dažnai įžeidinėjamas“ islamas. Šis incidentas įvyko po to, kai Talibanas ėmė agituoti puldinėti Nyderlandų karius, prieštaringai vertinamam olandų politikui Geertui Wildersui paskelbus pranašo Muhammado (Muhamado) karikatūrų konkursą. Galiausiai šis konkursas buvo atšauktas. Daugelis musulmonų laiko pranašo atvaizdus šventvagiškais. Teroro atakos tikimybė Nyderlanduose „tebėra didelė“, praėjusią savaitę paskelbė šalies kovos su terorizmu agentūra NCTV, o teroro grėsmės lygis vertinamas keturiais iš penkių balų.

1 Pasidalino

Pasidalino











It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.