Nelaimė įvyko Ose, netoli Vokietijos sienos esančiame mieste, apie 110 km į pietryčius nutolusiame nuo sostinės Amsterdamo. „Tai tikrai yra siaubinga nelaimė“, – sakė nacionalinės geležinkelių kompanijos NS atstovas. Policija patvirtino, kad iš rytinio Neimegeno į netoliese esantį Hertogenbosą važiavęs traukinys susidūrė su dviračiu, kuriuo buvo vežami vaikai. „Per nelaimę žuvo keturi vaikai. Pagalbos tarnybos tebėra įvykio vietoje“, – socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė Brabanto provincijos policija. Be to, per incidentą buvo sužeistas dar vienas vaikas ir moteris. Dviračiai su didelėmis dėžėmis priekyje, skirtomis vežti vaikus ar pirkinius, Nyderlanduose yra itin populiarūs.

