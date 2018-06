Ketvirtas įtariamasis šioje byloje jau anksčiau atsidūrė olandų kalėjime dėl incidento, nesusijusio su byla. Remiantis Nyderlandų prokuratūra, pirmadienį suimtas trejetas yra siejamas su prancūzų džihadisto išnuomotu butu Aržantėjuje, Paryžiaus priemiestyje. 2016 metų kovo 24 dieną, praėjus dviem dienoms po 32 žmonių gyvybes nusinešusių išpuolių Briuselyje, šiame bute pareigūnai rado didžiules ginklų atsargas. Buvo manoma, kad šis radinys užkirto kelią dar vienai ekstremistų atakai. Olandų pareigūnai antradienį pranešė, kad konfiskavo įtariamųjų kompiuterius, mobiliuosius telefonus ir užrašus, o viename name rado šautuvą ir pistoletą.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.