Teisėsauga antradienį Hagos centrinėje stotyje sulaikė 26 metų vyrą, preliminariais duomenimis, kilusį iš Pakistano. Įtariamąjį apklausė tyrėjai, o penktadienį jis turėtų stoti prieš teismą. Policija vyrą sulaikė, kai jis savo „Facebook“ paskyroje paskelbė vaizdo įrašą, kuriame kalbėjo apie savo planus užpulti G. Wildersą arba Nyderlandų parlamento pastatą. Prieš musulmonus nukreipta retorika garsėjantis kraštutinių dešiniųjų lyderis neseniai paskelbė organizuojantis pranašą Muhammadą vaizduojančių animacinių filmukų ir karikatūrų konkursą. Islamas pranašo Muhammado atvaizdus laiko šventvagiškais. „Nyderlandų policijos kovos su terorizmu padalinio darbuotojai man sakė, kad vyras per feisbuką pareiškė atvykęs į Nyderlandus manęs nužudyti. Laimei, jis buvo sulaikytas. Beprotiška, kai tai vyksta dėl karikatūrų konkurso“. – per „Twitter“ rašė G. Wildersas. Tačiau jo organizuojamą konkursą taip pat kritikuoja šalies vyriausybė. Premjeras Markas Rutte sakė, kad toks renginys yra „nepagarbus“ ir „provokuojamas“. G. Wilderso partija per 2017 metų rinkimus buvo pagrindinė M. Rutte Liberalų partijos varžovė.

