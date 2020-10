Nyderlanduose pirmą kartą per parą nustatyta daugiau kaip 9 tūkst. užsikrėtimo koronavirusu atvejų

Instituto duomenimis, per 24 valandas COVID-19 diagnozuotas 9 283 žmonėms. Tai 526 žmonėmis daugiau negu diena anksčiau. Be to, per parą užregistruotos 46 mirtys.

Pirmasis užsikrėtimo atvejis Nyderlanduose buvo nustatytas vasario 27 d. Iki šiol šalyje koronavirusas diagnozuotas daugiau kaip 253 tūkst. žmonių. Per 6,8 tūkstančio infekuotųjų mirė.

Du pastaruosius mėnesius skaičiai šalyje nepaliaujamai didėja.