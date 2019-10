Nyderlandų automobilininkų asociacija ANWB informavo, kad antradienį eismas keliuose buvo sudėtingiausias per visus laikus – dėl protestuotojų traktorių kolonų, nepalankių oro sąlygų ir įvykusių eismo nelaimių susiformavo daugiau nei 1 kilometrų spūsčių.

Protesto organizatorių interneto svetainėje skelbiama, kad jie nori pakeisti ūkininkavimo „neigiamą įvaizdį“ Nyderlanduose.

„Nesame gyvūnų kankintojai ir aplinkos teršėjai – mes tiesiog mylime savo verslą“, – tikina ūkininkai.

Antradienio popietę į ūkininkus turėtų kreiptis žemės ūkio ministrė Carola Schouten.

Remiantis Nyderlandų ūkininkų organizacija LTO, beveik 54 tūkst. šalies ūkininkų ir kitų žemės ūkio įmonių eksportas pernai sudarė 90,3 mlrd. eurų.

Nors žemės ūkis yra vienas svarbiausių Nyderlandų ekonomikos sektorių, jis taip pat yra kaltinamas dėl taršos ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetalų. Be to, gyvūnų teisių aktyvistai kaltina ūkininkus laikant savo žemėse per daug gyvulių.

Tarp ūkininkų pateiktų reikalavimų yra raginimas vyriausybei nebemažinti leidžiamo auginti gyvulių skaičiaus ir siekis, kad išmetamą anglies ir azoto kiekį matuotų „nepriklausoma šalis“.

Praėjusią savaitę viena konsultacinė komisija rekomendavo vyriausybei išpirkti senus ir neefektyvius gyvulininkystės ūkius ir taip sumažinti išmetamo azoto kiekius.

Policija uždarė gatves, vedančias į Hagos senamiestį, ir areštavo vieną ūkininką, traktoriumi išvertusį protesto vietą juosusią metalinę tvorą, taip pat jį sulaikyti trukdžiusį kitą demonstrantą.

Gyvulių augintojas Peteris Boogardas traktoriumi atvažiavo išreikšti nepasitenkinimo iš netoliese esančio Vasenaro miestelio.

„Esame vienintelis sektorius, sugebėjęs sumažinti fosfatų kiekį 20 procentų, – sakė jis. – Niekas mūsų negirdi, kai laikomės susitarimų. Mums tai nepatinka.“