Be to, teismas neskyrė bausmės dėl kaltinimo, susijusio su 2014 metais įvykusiu politiniu mitingu, per kurį G. Wildersas klausė šalininkų, ar jie nori Nyderlanduose matyti „mažiau ar daugiau marokiečių“, o minia skandavo „Mažiau! Mažiau!“

Nagrinėjant prieš kitąmet vyksiančius rinkimus atidžiai stebimą bylą, antiislamiškos Laisvės partijos (PVV) vadovas anksčiau atmetė šį teismo procesą kaip „politinį“, teigdamas, kad jis pakerta žodžio laisvę šalyje.

„Teismas laiko įrodytu faktu, kad ponas Wildersas yra kaltas dėl grupinio įžeidimo 2014 metų kovo 19 dieną. Teismas dėl to neskirs jam jokių bausmių ar [kardomųjų] priemonių“, – konstatavo teisėjas J. M. Reinkingas.

„Jis išteisintas dėl kitų faktų“, – pridūrė jis.

G. Wildersas, kuris per 2016 metų teisminį procesą jau buvo nuteistas tiek už grupės įžeidimą, tiek už diskriminacijos kurstymą, pareiškė apskųsiantis vėliausią nuosprendį.

Jo partija yra antra pagal dydį Nyderlandų parlamente po liberaliosios partijos VVD, vadovaujamos ministro pirmininko Marko Rutte.

Prieš islamizaciją nusistatęs lyderis laukdamas nuosprendžio socialiniame tinkle „Twitter“ pareiškė, kad ši nutartis parodys, ar Nyderlandai „tapo korumpuota bananų respublika, kur opozicijos lyderis nuteisiamas politinėje byloje“.

Jis taip pat skundėsi, kad sprendimas priimamas gerai saugomame teisme netoli Schipholio oro uosto, „kuomet mūsų miestus padeginėję marokiečiai dažniausiai išsisuka ir niekada neatsiduria teisiamųjų suole“.