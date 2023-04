41-erių vyrą į teismą padavė moteris, susilaukusi vaiko po to, kai buvo apvaisinta jo sperma, ir fondas „Donorkind“. Kadangi vyras socialiniuose tinkluose toliau siūlė savo paslaugas, jis nuteistas skubos tvarka.

Vyras aukojo savo spermą mažiausiai 12 klinikų, per interneto platformas ir privačiai. Ieškovė, kuri, „Donorkind“ duomenimis, su donoru susipažino internete, kaltina vyrą apgavus ją dėl skaičiaus vaikų, gimusių po jo paaukotos spermos. Jis nurodė esąs ne daugiau kaip 25 vaikų dvylikoje šeimų tėvas. Kad būtų išvengta incesto tarp netikrų brolių ir seserų, didesnis skaičius vaikų vienam donorui Nyderlanduose nėra leidžiamas.

Remiantis teismo dokumentais, vyras yra tėvas 100 vaikų, pradėtų Nyderlandų klinikose. Be to, jam priskiriama tėvystė šimtų vaikų, gimusių po privačiai organizuotos spermos donorystės bei per vieną Danijos kliniką, kuri išsiuntinėji jo sėklą poroms įvairiose šalyse.

Pasak teismo, vyras nuo 2007–ųjų tapo mažiausiai 550–600 vaikų tėvas.

Vyras „sąmoningai“ klaidino poras apie jo sėkla pradėtų vaikų skaičių, nusprendė teismas Hagoje. „Visi šie tėvai dabar susiduria su faktu, kad jų vaikai yra milžiniško giminystės tinklo, kuriam priklauso šimtai netikrų brolių ir seserų, dalis“, – konstatavo teismas. Neigiami to padariniai vaikams, pavyzdžiui, psichologinės problemos dėl identiteto klausimų ir incesto baimė, anot teismo, yra „labai tikėtini“.

Tai ne pirmas spermos donorystės skandalas Nyderlanduose. 2020 m. paaiškėjo, kad dabar jau miręs ginekologas savo sperma apvaisino mažiausiai 17 moterų – šios manė, jog yra apvaisinamos anoniminio donoro sėkla.