Nyderlandai ketvirtadienį pranešė, kad Rusijos karinės žvalgybos tarnybos GRU agentai buvo nedelsiant išsiųsti iš šalies, kai balandį buvo nustatyta, jog jie mėgino įsilaužti į Hagoje įsikūrusios Cheminio ginklo uždraudimo organizacijos (OPCW) sistemas. Šis sprendimas sulaukė prieštaringų vertinimų, juolab kad Jungtinės Valstijos tą pačią dieną paskelbė, jog šie keturi rusai yra tarp septynių žmonių, Vašingtono apkaltintų dėl didžiulio masto sąmokslo vykdyti kibernetines atakas. „Tyrimas buvo vykdomas žvalgybos ir saugumo tarnybų, remiantis įstatymais. Tai nebuvo baudžiamasis tyrimas“, – per savaitinę spaudos konferenciją sakė M. Rutte, kai buvo paklaustas, kodėl tie asmenys nebuvo suimti. „Prioritetas buvo ne vien sustabdyti šią operaciją... bet ir gauti kiek įmanoma daugiau informacijos apie šių rusų šnipų veiklą“, – pridūrė Olandijos vyriausybės vadovas. Pasak jo, jokios kitos šalys dėl Nyderlandų sprendimo neprieštaravo. Minėti asmenys atvyko į šalį balandžio 10-ąją, naudodamiesi Rusijos diplomatiniais pasais. Jie buvo sučiupti balandžio 13-ąją netoli OPCW būstinės esančiame viešbutyje „Marriot“. Pareigūnai taip pat rado įkalčių – elektroninės įrangos prikrautą automobilį. Didžioji Britanija pranešė padėjusi sužlugdyti kibernetinę ataką, per kurią mėginta įsibrauti į OPCW „Wi-Fi“ tinklą ir pavogti slaptažodžius. Tuo metu ši agentūra tyrė buvusio rusų dvigubo agento Sergejaus Skripalio ir jo dukros apnuodijimą nervus paralyžiuojančia medžiaga Jungtinėje Karalystėje. Olandų pareigūnai sakė radę daug įkalčių, įskaitant ryšio anteną, nešiojamąjį kompiuterį ir netgi taksi čekį su duomenimis apie kelionę iš GRU būstinės į vieną Maskvos oro uostą. Tuomet vyrai buvo nuvežti į Amsterdamo Schipolio oro uostą ir įsodinti į lėktuvą, išskridusį į Maskvą. „Nedelsiant palydėję juos prie sienos taip pat sugebėjime konfiskuoti jų daiktus, ir juos buvo įdomu išanalizuoti. Dėl šių priežasčių MIVD (Nyderlandų žvalgybos agentūros) direktorius nusprendė jų nesuimti“, – sakė M. Rutte. „Jis priėmė tokį sprendimą. Tai ne baudžiamasis tyrimas – tai tyrimas dėl šnipinėjimo, vykdytas žvalgybos tarnybų, siekiant nutraukti šnipinėjimo operaciją. Ir įvyko būtent tai“, – pridūrė premjeras. MIVD vadovas generolas majoras Onno Eichelsheimas ketvirtadienį pateikė panašų paaiškinimą, kodėl buvo nuspręsta įtariamųjų nesuimti. JAV Teisingumo departamentas sakė, kad septyni asmenys, apie kuriems iškeltus kaltinimus buvo paskelbta ketvirtadienį, taikėsi ne vien į OPCW, bet ir JAV Demokratų partiją, Tarptautinę futbolo federaciją (FIFA), Pasaulinę antidopingo agentūrą (WADA) ir JAV branduolinės energetikos įmonę „Westinghouse“.

