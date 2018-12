„Nyderlandus aš galiu palyginti su trapia vaza, kurią laiko 17 mln. gyventojų“, – parašė M. Rutte savo kreipimesi, kurį per visą puslapį išspausdino populiarus dienraštis „Algemeen Dagblad“. Norint išsaugoti šią „vazą“, „dažnai reikia eiti į kompromisus, jautriai sprendžiant sudėtingas problemas“, – teigia nuo 2010 metų netvirtai koalicinei vyriausybei vadovaujantis olandų premjeras. Tačiau, pasak jo, yra pavyzdžių, kai „ši vaza buvo išmesta“. „Pažiūrėkite į Didžiąją Britaniją. Jos politikai ir žmonės užmiršo, ko jie siekė kartu, – rašė M. Rutte. – Dabar jie atsidūrė chaose.“ M. Rutte buvo pirmas, su kuriuo susitiko britų premjerė Theresa May praėjusią savaitę, lankydama ES lyderius ir siekdama jų papildomų garantijų dėl „Brexit“ susitarimo. Nyderlandų vyriausybės vadovas buvo vienas iš vos kelių ES lyderių, gynusių Th. May vėliau vykusiame viršūnių susitikime Briuselyje. Bent jau taip galima spręsti iš jo komentarų anglų kalba. Susiję straipsniai: Mogherini patenkinta ES ir Ukrainos bendravimu pagal Asociacijos sutartį May pripažino turėjusi „įtemptą diskusiją“ su EK vadovu Tačiau olandiškai jis perspėjo susitikimo dalyvius nedaryti veiksmų, kurie paskatintų Nyderlandus trauktis iš ES. „Jeigu kas nors Nyderlanduose galvoja, kad „Nexit“ yra puiki mintis, pažiūrėkite į Angliją ir pamatysite, kokią žalą tai daro“, – pareiškė M. Rutte. Nyderlandai atidžiai stebi įvykius pasitraukimui iš ES kitų metų kovą besiruošiančioje Britanijoje, kuri yra viena svarbiausių olandų prekybos partnerių ir sąjungininkė sprendžiant daugybę europietiškų klausimų. M. Rutte asmeniškai pakvietė Th. May pirmtaką Davidą Cameroną atvykti į Amsterdamą ir pasakyti lemiamą kalbą prieš 2016 metų „Brexit“ referendumą, nors ši kalba buvo atidėta, o vėliau perkelta į Londoną. Pasak apžvalgininkų, M. Rutte kreipimasis laikraštyje yra jo vadovaujamos liberalios pakraipos Liaudies partijos už laisvę ir demokratiją (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, VVD) rinkiminės kampanijos pradžia, artėjant kitų metų Europos Parlamento ir Nyderlandų regioniniams rinkimams. Optimistiškumu garsėjantis ir dviračiu į darbą važinėjantis M. Rutte „nori nugalėti oponentus savo pozityvumu ir optimizmu“, skelbia Nyderlandų visuomeninė televizija NOS. M. Rutte taip pat perspėjo dėl tų, kurie nori supriešinti Nyderlandų visuomenę, palygindamas juos su „rėkiančiais futbolo tėtušiais už žaidimo aikštelės ribų“. Jis taip pat prisiminė neseniai vykusias demonstracijas prieš ir už Juodąjį Pitą (Zwarte Piet), – juodaveidį Kalėdų Senelio pagalbininką, kai kurių laikomą rasistine atgyvena. „Žmonės taip įsijautę šaukė už arba prieš Juodąjį Pitą, kad net užmiršo vaikus“, kuriems skirta ši šventė gruodžio pradžioje, rašė M. Rutte.

