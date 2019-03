„Šiuo metu galime patvirtinti tris mirtis ir (kad yra) devyni sužeisti, iš jų trys – sunkiai“, - sakoma per tviterį paskelbtame Utrechto mero Jano van Zaneno pranešime.

„Remiamės principu, kad tai yra teroro ataka“, – pridūrė jis.

Nyderlandų premjeras Markas Rutte anksčiau sakė, kad šio incidento teroristinis motyvas „neatmetamas“.

Tuo metu Olandijos policija paskelbė ieškanti Turkijoje gimusio įtariamojo nuotrauką ir perspėjo visuomenę, kad vyras gali būti pavojingas.

Šūviai tramvajuje

Naujienų portalas AD pranešė, kad šaulys paleido šūvius tramvajuje ir pabėgo. Policija minėjo tik vieną užpuoliką, bet neatmetė galimybės, kad jų gali būti ir daugiau, pareigūnus citavo vietos naujienų agentūra ANP.

Policija teigia, kad ginkluotas užpuolikas tebėra laisvėje, dėl to mieste buvo sustabdytas traukinių ir tramvajų eismas. Saugumo sumetimais, traukiniams neleidžiama įvažiuoti į centrinę Utrechto stotį. Mieste taip pat uždarytos mečetės, padidintas saugumas oro uostuose visoje šalyje.

Anot kovos su terorizmu policijos, šios šaudynės gali būti „teroristinis išpuolis“.

Policija rekomendavo visoms mokykloms ir mokymo įstaigoms užrakinti duris. Šaulys vis dar laisvėje. Manoma, kad iš įvykio vietos jis pabėgo automobiliu.

„Sky News“ skelbia, kad antiteroristinės pajėgos apsupo vieną namą, esantį netoli šaudynių vietos. Jame gali slėptis užpuolikas.

BREAKING #Utrecht #NETHERLANDS #TERRORATTACK armed anti-terrorism police surrounding a building where the 1 or several gunman is believed to be located pic.twitter.com/16DztjeEv5— Storm op zee (@2delavega2000) March 18, 2019

Į įvykio vietą pasiųsti trys sraigtasparniai, tačiau kol kas sužeistųjų skaičius neaiškus.

Aikštė prie tramvajų stoties apsupta, dirba specialiosios pajėgos.

Šūviai paleisti apie 10.45 val. vietos laiku. „Keletas šūvių pasigirdo tramvajuje ir keli žmonės buvo sužeisti. Sraigtasparniai skraido virš įvykio vietos, kol kas dar niekas nebuvo sulaikytas“, – sakė policijos atstovas Joostas Lanshage, rašo guardian.co.uk.

Policija prašo gyventojų atlaisvinti kelius, kad galėtų atvykti greitosios pagalbos darbuotojai. Nyderlandų premjeras Markas Rutte sušaukė skubų vyriausybės pasitarimą.

Independent.co.uk skelbia, kad policija ieško daugiau nei vieno įtariamojo. Utrechto mieste evakuotos visos mečetės.

Policija sako tirianti „galimą teroristinį motyvą“. Utrechto apylinkėje skelbiamas aukščiausias terorizmo pavojaus lygis.

Nyderlandų nacionalinis transliuotojas skelbia apie galimą išpuolį kitoje vietoje, tačiau ši informacija nepasitvirtino, ją paneigė policija.

BREEK - Volgens getuigen heeft een man in een tram op weg naar Utrecht CS een wapen getrokken en meerdere personen neergeschoten. Hulpdiensten massaal aanwezig en bezig met eerste hulp in de tram. pic.twitter.com/eQOWF2e5Ze

— Yelle Tieleman (@YelleTieleman) March 18, 2019

Policijos atstovas Joostas Lanshage‘as pasakė: „Tramvajuje buvo paleisti keli šūviai, keli žmonės sužeisti“.

„Į įvykio vietą nuskubėjo sraigtasparniai. Kol kas niekas nesulaikytas“, – kalbėjo jis.

Naujienų puslapio AD žiniomis, šaudytojas iš įvykio vietos paspruko.

#Netherlands: Search operations are underway for the gunman who opened fire in Dutch city of #Utrecht in which one person was killed and several others were injured.

Click here for live updates: https://t.co/VzQqkaxVXN pic.twitter.com/r7MBuJvTbF

— India Ahead News (@IndiaAheadNews) March 18, 2019

Kol kas nėra aišku, kiek žmonių nugabenta į ligoninę, ir kaip stipriai jie sužeisti.

Netoli įvykio vietos gyvenantis Jimmy de Kosteras „RTV Utrecht“ pasakė, kad girdėjo kelis šūvius ir matė ant žemės gulinčią moterį, kuri šaukė: „Aš nieko nepadariau!“

J. de Kosteras pasakoja: „Kai tai įvyko, aš kaip tik buvau pakeliui iš darbo. Sustojęs prie šviesoforo Spalio 24-osios aikštėje pamačiau gulinčią kokių 20–35 m. moterį. Tada išgirdau tris šūvius, ir prie jos labai greitai priėjo keturi vyrai, kurie pabandė ją nutempti, o tada išgirdau dar tris šūvius, ir tie vyrai moterį paleido.“

Regioninio leidinio „BN De Stem“ duomenimis, išpuolyje galėjo dalyvauti keli užpuolikai. Liudininkų teigimu, trims nukentėjusiesiems buvo atliktos reanimacijos procedūros.

Preliminariais duomenimis, nusikaltėliai ginklus numetė tramvajaus salone.

Policija: įtariamasis yra gimęs Turkijoje

Nyderlandų policija paskelbė ieškanti Turkijoje gimusio vyro dėl pirmadienį įvykusio šaudymo tramvajuje Utrechto mieste, per kurį žuvo vienas žmogus ir dar keli buvo sužeisti.

„Policija prašo jūsų ieškoti 37 metų Gokmano Taniso (gimusio Turkijoje) dėl šį rytą įvykusio incidento“, – per „Twitter“ nurodė įtariamojo nuotrauką paskelbusi Utrechto policija.

„Nesiartinkite prie jo“, – perspėjo pareigūnai.

„Teroristinis motyvas neatmetamas“

Nyderlandų Utrechto miesto policija pirmadienį pranešė, kad per šaudymą viename gyvenamajame rajone tramvajuje buvo sužeisti keli žmonės, o tyrėjai neatmeta galimybės, jog būta „teroristinio motyvo“.

„Šaudymo incidentas... Pranešama apie kelis sužeistus žmones. Pradėta (teikti) pagalbą“, – savo paskyroje socialiniame tinkle „Twitter“ pranešė Utrechto policija.

„Tai – šaudymo incidentas tramvajuje. Į pagalbą išsiųsti keli sraigtasparniai“, – priduriama pranešime.

„Galimas teroristinis motyvas yra tyrimo dalis“, – savo paskyroje tviteryje parašė Utrechto policija.

Nyderlandų kovos su terorizmu tarnybos vadovas Pieteris Jaapas Aalbersbergas tviteryje nurodė, kad vyksta „krizinės konsultacijos“.

„Teroristinis motyvas neatmetamas. Pilnos informacijos dar nėra“, – pridūrė jis.

Meerdere gewonden door schoten op plein Utrecht.https://t.co/56YH88b0CD Op het 24 Oktoberplein in Utrecht zijn meerdere gewonden gevallen door schoten. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. Hulpdiensten zijn onderweg.

Een ooggetuige meldt bij RTV Utrecht dat... pic.twitter.com/LijEPesTCn

— NL Nieuws (@NieuwsNu123) March 18, 2019

„NCTV stebi situaciją Utrechte. Palaikome glaudų ryšį su vietos pareigūnais. Negalime atmesti teroristinio motyvo. Krizių komanda aktyvuota“, – teigė jis.

„Pažeidėjas tebėra laisvėje“, – pabrėžė P. J. Aalbersbergas. Jis pridūrė, jog teroro grėsmės lygis Utrechte 18 artimiausių valandų padidintas iki maksimalaus.

Tramvajų apsupo ginkluota policija

Vietos žiniasklaidos nuotraukose matyti, kaip kaukėti ginkluoti policininkai ir avarinių tarnybų automobiliai apsupo tramvajų, sustojusį netoli kelio tilto.

Kaip remdamasi operatore „Qbuzz“ pranešė naujienų agentūra ANP, susisiekimas tramvajais rajone buvo laikinai nutrauktas.

Nyderlandams daugiausiai pavyko išvengti kruvinų išpuolių, per pastaruosius kelerius metus supurčiusių kaimynes Europoje, tačiau neseniai olandams nerimą sukėlė virtinė pavojingų incidentų.

Rugpjūtį 19 metų afganas, turėjęs leidimą gyventi Vokietijoje, sužeidė peiliu du studentus amerikiečius Amsterdamo judrioje Centrinėje stotyje. Užpuolikas vėliau buvo pašautas.

Rugsėjį olandų tyrėjai paskelbė, kad per vieną didelį renginį Nyderlanduose suėmė septynis asmenis ir užkirto kelią „didelio masto atakai“.

Jie tuomet informavo, kad buvo aptiktas didelis kiekis bombų gamybai skirtų medžiagų, tokių kaip trąšos.

Vyrai buvo areštuoti Arnhemo ir Verto miestuose.

Birželį buvo suimti du įtariami teroristai, planavę įvykdyti atakų, tokiose vietovėse kaip vienas istorinis tiltas Roterdame, taip pat Prancūzijoje, sakė prokurorai.

We’re still shaking, there was a shooting not far from here and the shooter was still at large. Now a swat team has entered the mall across the street and left not long after #utrecht pic.twitter.com/PYRZoLZ5dU

— Pim (@pimcoumans) March 18, 2019

Sučiupti 22 ir 28 metų marokiečių kilmės vyrai filmavo Erazmo tiltą ir sugiedojo ant jo kankinių giesmę, informavo tyrėjai.

Lietuvos URM duomenimis, per ginkluotą išpuolį Utrechte Lietuvos piliečiai nenukentėjo

Užsienio reikalų ministerijos duomenimis, per kovo 18 dieną Nyderlandų Utrechto mieste įvykusį ginkluotą išpuolį Lietuvos piliečiai nenukentėjo.

Miesto tramvajų eismas šiuo metu sustabdytas. Utrechte esantiems piliečiams rekomenduojama išlikti budriems, vengti susibūrimų vietų ir vadovautis vietos valdžios rekomendacijomis.

I am appalled by the barbaric shooting attack in #Utrecht today. My deepest sympathies go out to the loved ones of the victim, I wish full and speedy recovery to all the injured. #Lithuania stands by the people of the #Netherlands this difficult hour. @ministerBlok

— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) March 18, 2019

URM praešime spaudai primena, kad pirminė informacija konsulinės pagalbos klausimais Užsienio reikalų ministerijoje visą parą teikiama per WhatsApp programėlę: +370 6998 3537, telefonu +370 5 236 2444 arba el. paštu pilieciai@urm.lt. Iškilus klausimams taip pat rekomenduojame kreiptis į Lietuvos ambasadą Nyderlanduose: +31 70 385 5418, amb.nl@urm.lt.

Užsienio reikalų ministerija rekomenduoja parsisiųsti programėlę „Keliauk saugiai“ ir gauti aktualią konsulinę informaciją, tiesioginius ministerijos pranešimus esant krizinei situacijai užsienio šalyje. iOS:

https://goo.gl/dOxeli; Android: https://goo.gl/rPwrfx.