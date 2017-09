Penktosios kategorijos audra trečiadienį tiesiogiai smogė Nyderlandų Karalystei priklausančiam Sint Martenui, tačiau žalos dydis kol kas neaiškus. Pirmadienį į salą atskrido apie 100 Nyderlandų jūrų pėstininkų, kad galėtų padėti pasiruošti uraganui. Jūrų pėstininkai sugebėjo atsiųsti nuotraukų, kuriose matyti apniokotos Sint Marteno ir Sint Eustatijaus salos, sakė jūrų laivyno atstovė Karen Loos. „Matoma, kad padaryta daug žalos, nuversti medžiai, namai, nutraukti stogai, smarkiai pakilęs vandens lygis“, – sakė K. Loos. Susiję straipsniai: Karibai ruošiasi uraganui „Irma“ – iškviesta Nacionalinė gvardija Į patvinusį Teksaso gyventojų kiemą atplaukė du aligatoriai Jos teigimu, žalos mastas kitose salos vietose kol kas neaiškus. Tikimasi, kad pirmas iš dviejų į salas plaukiančių Nyderlandų laivų, į Sint Marteną atvyks apie 20 val. vietos laiku (3 val. Lietuvos laiku). JAV prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad uraganas „Irma“ atrodo kaip „kažkas, kas negali būti gerai“. Prieš susitikimą su Kongreso lyderiais trečiadienį D. Trumpas sakė, kad jie turi daug ką aptarti, taip pat ir „turbūt rekordus laužantį uraganą, slenkanti tiesiai į Floridą, Puerto Riką ir kitas vietas“. D. Trumpas sakė „pažiūrėsime, kas nutiks“, pridurdamas, kad „tai atrodo kaip kažkas, kas negali būti gerai, patikėkite manimi, negerai“. Uraganas „Irma“ yra galingiausias uraganas Atlanto vandenyne per visą registravimo istoriją. Uraganas ankstyvą trečiadienį atsimušė į šiaurės rytų Karibus. D. Trumpas paskelbė kritinę padėtį Floridoje, Puerto Rike ir JAV Mergelių salose.











