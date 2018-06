Nyderlandų karalienės sesuo rasta negyva

Nyderlandų vyriausybės spaudos tarnyba patvirtino informaciją apie I. Zorreguietos mirtį.

„Galiu patvirtinti, kad Ines Zorreguieta, Nyderlandų karalienės Maximos (Maksimos) sesuo, mirė trečiadienio naktį. Manoma, kad tai buvo savižudybė“, – pranešė vyriausybėje.

I. Zorreguieta turėjo butą Almagro rajone. Incidento vietoje dirba policijos pareigūnai.

Remiantis vietos žiniasklaida, 33 metų moteris galėjo sirgti depresija ir anoreksija.

I. Zorreguieta buvo Nyderlandų karaliaus Willemo-Alexanderio ir karalienės Maximos jaunesniosios dukters Ariane krikštamotė. Manoma, kad karalienė gali vykti į savo sesers laidotuves.

Nyderlandų karalienė Maxima © Sipa / Scanpix

Iš Argentinos kilusi karalienė Maxima Nyderlandų pilietybę gavo 2001 metais, prieš ištekėdama už Willemo-Alexanderio.

Maždaug prieš metus mirė Maximos ir Ines tėvas Jorgė.

I. Zorreguieta studijavo psichologiją Belgrano universitete. 2009-2011 metais ji dirbo Jungtinių Tautų (JT) biure Panamoje, o nuo 2014-ųjų – Socialinės plėtros ministerijoje.

Seserys palaikė glaudžius ryšius. Ines per Maximos vestuves su Willemu Alexanderiu 2002 metų vasarį buvo viena pamergių. Be to, ji buvo princesės Arianės, jauniausios karališkosios poros dukters, krikštamotė.