Asmenys įtariami šnipinėję Hagoje įsikūrusią Cheminio ginklo draudimo organizacijos „Organisation for the Prevention of Chemical Weapons“ (OPWC) būstinę.

Nyderlandai skelbia, kad minėtieji asmenys priklauso Rusijos Vyriausiajai žvalgybos valdybai (GRU).

Šalies užsienio reikalų ministras teigia, kad Rusijos GRU agentai bandė pavogti dokumentus apie Ukrainoje įvykusią MH17 lainerio katastrofą.

Intelligence supplied by UK helped show they were planning a close access hacking operation at the OPCW using a new technique. Found equipment in car boot used to intercept people's log-ins. Antenna was pointed at OPCW pic.twitter.com/FHRpyZSmp3 — Gordon Corera (@gordoncorera) October 4, 2018

Ukraina ir Vakarai dėl šios tragedijos kaltina Rusiją.

Cheminio ginklo draudimo organizacija tyrė kovo mėnesį Didžiojoje Britanijoje apnuodyto buvusio dvigubo agento Sergejaus Skripalio atvejį bei chemines atakas Sirijoje.

Maskva kategoriškai atmeta kaltinimus dėl S. Skripalio apnuodijimo.

Per spaudos konferenciją Hagoje Nyderlandų pareigūnai parodė keturių asmenų pasines nuotraukas – tai trys kibernetinio saugumo pareigūnai ir vienas tyrėjas, kurie balandžio 10 dieną iš Maskvos atskrido į Šipolio oro uostą.

Minėtieji keturi asmenys buvo pasiųsti žvalgybinei misijai į Cheminių ginklų draudimo organizacijos būstinę, skelbia news.sky.com.

Spaudos konferencijos metu buvo parodytos ir specialaus automobilio, aprūpinto bevielio interneto antena ir visa reikiama įranga tinklo sutrikdymui, nuotraukos.

Viskas vyko maždaug tuo metu, kai „Novičiok“ buvo apnuodytas buvęs saugumo agentas Sergejus Skripalis.

Po misijos minėtieji asmenys bandė sunaikinti savo išmaniuosius telefonus ir kartu su savimi iš viešbučio išsivežė visas šiukšles – tokiu būdu norėjo būti tikri, kad nepalieka savo DNR pėdsakų.

Skelbiama, kad su savimi keturi vyrai turėjo 20 tūkst. eurų ir 20 tūkst. dolerių grynaisiais.

Nyderlandai viešai įvardijo įtariamus rusų agentus ir sakė, kad operaciją vykdė Rusijos karinės žvalgybos agentūra GRU, sakė olandų pareigūnai. Pasak jų, Nyderlandams per kontržvalgybos operaciją padėjo Didžioji Britanija.

How can we know they were not just in NL on holiday? Question raises a chuckle in the room. Tried to destroy phones & removed litter from hotel. Carrying large amount of cash (more than you’d normally take on hols) #Russia #GRU pic.twitter.com/vLzFbU9cA7

— anna holligan 🎙 (@annaholligan) October 4, 2018