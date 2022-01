Pasak televizijos kanalo, svarbiausia sprendimo priežastis yra tai, kad varžybų negalės stebėti sporto aistruoliai iš Nyderlandų. Anksčiau šalies karalius Willemas-Alexanderis pareiškė neketinąs vykti į olimpines žaidynes dėl tos pačios priežasties. Be to, dėl pandemijos Nyderlandai iš esmės neturi jokių galimybių surengti konsultacijų su KLR valdžia, per kurias visada keliamas žmogaus teisių pažeidinėjimo Kinijoje klausimas, pridūrė NOS.

Kaip teigia Nyderlandų valdžia, tai, kad į olimpines žaidynes nevyks nei karalius, nei vyriausybinė delegacija, neturi nieko bendra su diplomatiniu boikotu, kurį anksčiau paskelbė kai kurios šalys.

JAV, protestuodamos prieš žmogaus teisių pažeidinėjimą Kinijoje, gruodžio 6 d. paskelbė Pekino žiemos olimpinių žaidynių diplomatinį boikotą. Prie jų jau prisijungė Australija, Jungtinė Karalystė ir Kanada.

XXIV žiemos olimpinės žaidynės vyks Pekine 2022 metų vasario 4-20 dienomis. Kinijos sostinė kaip jų rengimo vieta buvo pasirinkta Tarptautinio olimpinio komiteto sesijoje Kvala Lumpūre 2015 metų liepos 31 d.