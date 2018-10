Turkijos pilietybė turinti Hatice Cengiz interviu Turkijos televizijai „HaberTurk“ penktadienį sakė, kad jai ramybės neduoda klausimai apie spalio 2 dieną įvykusį incidentą, kai J. Khashoggi nuėjo į konsulatą ir ten jį nužudė pareigūnai. „Jaučiuosi (skendinti) neapsakomoje tamsoje“, - kalbėjo H. Cengiz. Pasak moters, kalbėdama su jai paskambinusiu JAV valstybės sekretoriumi Mike'u Pompeo ji klausė, ar šis neturi kokių nors ją pradžiuginti galinčių naujienų. „Bet jis atsakė, kad neturi“, - prisiminė ji. J. Khashoggi į konsulatą ėjo atsiimti jo santuokai su H. Cengiz reikalingų dokumentų. Saudo Arabijos prokurorai pripažino, kad turkų pareigūnų surinkti įrodymai liudija, jog žurnalisto nužudymas buvo suplanuotas iš anksto. Jo palaikai nerasti iki šiol.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.