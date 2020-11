Nužudyto Bondarenkos atminimo akciją Baltarusijos jėgos struktūros „išvalė“ vos per 9 minutes

Teisėsaugos pareigūnai „išvalė“ „Pokyčių aikštę“ nuo žmonių. Sekmadienį įvykusių protestų metu sulaikyta daugiau nei 1100 asmenų, praneša tut.by.

Lapkričio 15 d. šimtai žmonių susirinko „Pokyčių aikštėje“ – Minsko centre esančioje Červiakovo gatvėje stovinčio namo kieme. Ten ant sienos nupiešti didžėjai, kurie, likus kelioms dienoms iki prezidento rinkimų, mitinge pradėjo groti Viktoro Cojaus dainą „Peremen“, tapusią baltarusių protestų simboliu.

31-erių metų amžiaus R. Bondarenko atminti gyventojai nešė gėles, žvakutes ir laiškus. Sekmadienį surengtoje akcijoje žmonės skandavo: „Dėl ko užmušė Romą?“ ir „Eikite šalin!“

Taip pat protestuotojai atsinešė transparantų su užrašu „Aš išeinu.“ Tokia buvo paskutinė žinutė, kurią R. Bondarenko nusiuntė į bendrą „Pokyčių aikštės“ gyventojų pokalbių grupę, prieš papuldamas į mirtimi pasibaigusį išpuolį.

Maždaug 15 val. (vietos laiku) jėgos struktūrų pareigūnai apsupo protestuotojus ir atsivežė vandens patrankų. Kaip nurodo žurnalistai, tuo metu aikštėje buvo apie 500 žmonių. Jėgos struktūrų pareigūnų atvyko gerokai daugiau.

Aikštę jie visiškai „išvalė“ maždaug per devynias minutes. Dešimtys asmenų buvo nuvesti į kalinių gabenimo transporto priemones. Kai kuriuos sulaikė žiauriai ir tiesiog nutempė į transporto priemonių vidų.

Teisėsaugininkai daužė atneštas žvakutes ir nuplėšinėjo baltai raudonas vėliavas. Jėgos struktūrų pareigūnai ir jų transportas užėmė visą laisvą plotą Červiakovo gatvėje. Kaip praneša žurnalistai, į perpildytas kalinių gabenimo transporto priemones žmonėms „padėjo“ įlipti lazdų smūgiais.

Galiausiai visi protestuotojai buvo išginti iš kiemo, liko tik jėgos struktūrų pareigūnai, kurie rinko palapines, plakatus ir gėles.

Teisių gynėjai: Baltarusijoje sekmadienį per protestus sulaikyta per 1 100 žmonių

Baltarusijoje sekmadienį per protesto akcijos buvo sulaikyta per 1 100 žmonių, pranešė žmogaus teisių centras „Viasna“.

„Viasna“ sudaromuose sulaikytųjų sąrašuose pirmadienį ryte buvo 1 127 pavardės.

Daugiausiai protestuotojų sulaikyta sostinėje Minske. Tačiau teisių gynėjai taip pat praneša apie areštus Gomelyje, Svetlahorske, Naugarduke, Babruiske, Gardine, Pinske, Breste, Navapolacke, Baranovičiuose, Mogiliave, Asipovičuose, Žlobine, Maladečinoje, Vijoje.

Tens of thousands of Belarusians gathered across #Belarus today to protest peacefully in memory of the murdered Raman Bandarenka. Lukashenka used gas, grenades and firearms against the protesters. Many wounded and injured. Devastating. pic.twitter.com/swkK7lz29g