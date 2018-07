„Jis rengia spaudos konferenciją“ savo rezidencijoje Hararėje, sakė eksprezidento atstovas, norėjęs likti nežinomas. R. Mugabe sekmadienį pareiškė, kad per prezidento rinkimus nebalsuos už savo įpėdinį Emmerson Mnangagwa. „Pirmą kartą istorijoje turime ilgą sąrašą norinčiųjų pateikti į valdžią, – pareiškė R. Mugabe. – Negaliu balsuoti už tuos, kurie mane kankino... Išsirinksiu iš kitų 22 kandidatų, tačiau tai yra ilgas sąrašas.“ Liepos 30 dieną vyks naujo Zimbabvės prezidento ir parlamento rinkimai. Šie rinkimai bus pirmieji po praėjusių metų lapkričio mėnesį įvykdyto karinio perversmo, per kurį buvo nuverstas kelis dešimtmečius šalį valdęs R. Mugabe. Susiję straipsniai: Zimbabvės prezidento kampanijos renginio metu nugriaudėjo sprogimas Per sprogimą Zimbabvėje buvo sužeistas vienas viceprezidentų E. Mnangagwa, buvęs 94 metų R. Mugabe dešinioji ranka, dramatiškai pakeitė beveik keturis dešimtmečius valdžiusį savo pirmtaką, kai į gatves išėjusi kariuomenė greitai užėmė svarbiausius valstybės pastatus. 75 metų E. Mnangagwa varžysis su opozicinio Judėjimo už demokratines permainas partija (MDC), kuriai vadovavimą perėmė 40 metų Nelsonas Chamisa (Nelsonas Čamisa), pakeitęs vasarį mirusį opozicijos veteraną Morganą Tsvangirai.

