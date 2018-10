„Kabelinės televizijos „Spectrum“ (priklausančios „Charter Communications“) operatorius nuo rugsėjo 1 dienos atsisakė pratęsti transliavimo sutartį su RT. Į televizijos prašymą nurodyti tokio sprendimo priežastį operatorius atsakė, kad dėl interneto plėtros teikti televizijos signalo sklaidos paslaugas netikslinga“, – rašoma RT tinklalapyje paskelbtame pranešime. Jame cituojama televizijos vyriausiosios redaktorės pavaduotoja Ana Belkina, pareiškusi, kad „RT per šaltinius JAV televizijos pramonėje nepavyko patvirtinti informacijos apie „Charter Communications“ „strategijos pasikeitimą“. „Kiek mums žinoma, kompanija dėl tokios priežasties nėra nutraukusi sutarčių su kitomis televizijomis. Visiškai akivaizdu, kad RT atžvilgiu toliau taikomos diskriminacinės priemonės, kurios smarkiai apsunkina mūsų darbą“, – sakė A. Belkina. RT žiniomis, „Comcast Chicago“, kuri anksčiau buvo žinoma kaip „Time Warner Cable“, pranešė nuo spalio 1 dienos taip pat ketinanti nepratęsti sutarties dėl Kremliaus finansuojamo televizijos kanalo transliavimo. Ji remiasi įstatymu dėl įgaliojimų nacionalinio saugumo srityje, konkrečiai, velionio senatoriaus Johno McCaino pasiūlyta pataisa. Ta pataisa leidžia platintojams vienašališkai, nepateikus jokių paaiškinimų, atsisakyti transliuoti turinį, kuris yra kontroliuojamas arba finansuojamas Rusijos vyriausybės, paaiškinama RT pranešime. Šių tinklų aprėpties zonai priklauso Niujorkas, Naujasis Džersis, San Diegas, Los Andželas ir Čikaga. „RT lieka Jungtinėse Valstijose kitose platformose“, – rašoma televizijos kanalo pranešime.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.