Nutekinti dokumentai: po karo vadų klaidos – didžiuliai rusų nuostoliai Ukrainoje

Rusijos karinė vadovybė specialiosios paskirties dalinių karius metė į tiesioginius karinius susirėmimus su Ukrainos kariuomene. Tokiuose mūšiuose rusai patyrė didžiulių nuostolių, dėl ko pastebimai sumenko galimybės specialiąsias pajėgas išnaudoti slaptose „nekonvencinėse“ operacijose.

Nutekinti duomenys rodo, kad Rusijos Federacijos specialiosios paskirties pajėgos teoriškai yra skirtos slaptai veiklai už fronto ribų. Tik karo pradžioje rusų karo vadai nusprendė jas pasitelkti ir fronte, kur jos turėjo palaikyti puolimo tempą. Dar viena tokio sprendimo priežastis ta, kad jie nepasitikėjo „tradiciniais“ daliniais, mano dokumentų autoriai.

Specialiosios paskirties pajėgų nuostolius analitikai įvertino remdamiesi palydovinėmis nuotraukomis, darytomis dalinių dislokavimo bazėse. Pagal turimus duomenis, trys specialiųjų pajėgų brigados, dalyvavusios mūšiuose Ukrainoje, neteko 90−95 proc. personalo. 346-oje Rusijos vyriausiosios žvalgybos valdybos specialiųjų pajėgų brigadoje iš 900 žmonių teliko 125. Iš penkių brigadų, iš Ukrainos grįžusių praeitų metų vasarą, net keturios patyrė „didelių nuostolių“.

Dar vienas faktas, įrodantis, kiek daug žuvo ir buvo sužeisti – technikos praradimai. Rusijos vyriausiosios žvalgybos valdybos specialiųjų pajėgų 22-oji brigada neteko daugiau nei pusės šarvuotų automobilių „Tigr“.

Duomenys atskleidė, jog tam, kad specialiosios pajėgos atgautų prarastą galią, gali prireikti mažiausiai dešimties metų.

Dėl didelių nuostolių Rusijos karinė vadovybė bus priversta riboti slaptų operacijų skaičių ne tik Ukrainoje, bet ir visame pasaulyje.

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo penktadienį paskelbtai duomenimis, Ukrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 500 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2023 metų balandžio 14 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 181 090 kareivių.

Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 3 650 tankų, 7 069 šarvuotųjų kovos mašinų, 2 784 artilerijos sistemų, 535 reaktyvinės salvinės ugnies sistemų, 283 oro gynybos priemonių, 307 lėktuvų, 293 sraigtasparnių, 2 339 dronų, 911 sparnuotųjų raketų, 18 laivų, 5 640 automobilių, 321 specialiosios technikos vieneto.

Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.