Slaptame įraše B. Johnsonas kritikavo Didžiosios Britanijos vyriausybės „Brexit“ derybų strategiją ir su susižavėjimu užsiminė, kad vadovaudamasis agresyviu savo požiūriu Donaldas Trumpas pasiektų daugiau „Brexit“ derybose, bei pridūrė vis labiau besižavintis juo.

Šiomis netaktiškomis pastabomis B. Johnsonas, tikėtina, pastatys į keblią padėtį šalies ministrę pirmininkę Theresą May.

Sekretorius taip pat kalbėjo apie nesutarimus Didžiosios Britanijos vyriausybėje, teigdamas, kad „Brexit“ „įvyks, ir, mano manymu, jis bus negrįžtamas, tačiau pavojus yra tas, kad jis bus ne toks, kokio norime“.

„Noriu, kad per šį krachą niekas nepanikuotų. Jokios panikos. Pro bono publico (visuomenės labui) – jokios sumautos panikos. Galiausiai viskas bus gerai“, – girdima „BuzzFeed“ gautame garso įraše.

Dienraštis „The Times“ paskelbė daugiau citatų, tarp jų – B. Johnsono žodžius, kad „perkelti kovą į priešo teritoriją – absoliučiai teisinga. Turime tai padaryti – ir padarysim.“

Užsienio reikalų sekretorius sakė, kad politinis isteblišmentas siekia užtikrinti, jog išstojimas padėtį „pakeistų kiek įmanoma mažiau“, todėl „esama pavojaus, kad atsidursime ES laukiamajame, įstrigsime orbitoje aplink ES“.

B. Johnsonas nesureikšmino nuogąstavimų, kad bus įvesta nauja tikrinimų tvarka prie Šiaurės Airijos ir Airijos Respublikos sienos, galinti trikdyti derybas dėl ateities prekybos santykių su Bendrija.

„Ši (problema) – labai menka; iš tikrųjų yra tik kelios firmos, reguliariai besinaudojančios šia siena. Tiesiog neįtikėtina, kaip dėl šio dalyko leidžiame uodegai vizginti šunį, – sakė jis. – Leidžiame, kad visa mūsų darbotvarkė būtų apsprendžiama šios kvailystės.“

„Kinija mėgins mus užgožti“

Be vidaus politikos klausimų, B. Johnsonas taip pat užsiminė, kad Th. May per šią savaitę vyksiantį Didžiojo septyneto (G-7) viršūnių susitikimą Kanadoje turėtų pateikti naują planą dėl „greitojo reagavimo padalinio“, turinčio reaguoti į potencialią Rusijos agresiją, įskaitant veiksmus kibernetiniame fronte.

Kalbėdamas apie santykius su Pekinu jis pareiškė: „Turime angažuotis su Kinija diplomatinėmis priemonėmis, laikyti Kiniją mūsų drauge ir partnere, bet taip pat pripažinti, kad jie yra mūsų komercijos varžovai. Ir jie mėgins mus užgožti.“

B. Johnsonas taip pat sakė, kad JAV valstybės sekretorius Mike'as Pompeo paprašė Britanijos pasinaudoti savo branduolinių reikalų išmanymu ir padėti Šiaurės Korėjai likviduoti savo branduolinį arsenalą.

„Jie nori, kad pasinaudotume savo branduoliniu išmanymu (Šiaurės Korėjos lyderio) Kim Jong Uno branduolinėms raketoms išardyti. Jis (M. Pompeo) šito paprašė manęs šiandien“, – nurodė B. Johnsonas.

Vienas B. Johnsonui artimas šaltinis sakė: „Tai buvo privati vakarienė pagal Čatamo rūmų taisykles (t. y., kad jų turinys negali būti viešinamas). Taigi, liūdna ir labai apmaudu, kad tai buvo slapta įrašyta ir padalyta žiniasklaidai.“