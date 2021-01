Pokalbyje su Džordžijos valstijos sekretoriumi Bradu Raffenspergeriu šeštadienį, kurio įrašą pirmiausia pavyko gauti „The Washington Post“, D. Trumpas perspėja, kad B. Raffenspergeris ir jo generalinė taryba gali susidurti su „didele rizika“, jei nevykdys D. Trumpo reikalavimo.

„Džordžijos žmonės pyksta, šios šalies žmonės pyksta. Nieko blogo pasakyti, kad jūs perskaičiavote (balsus). Jūs prašovėte šimtais tūkstančių balsų“, – įraše, kurį paskelbė ir kitos žiniasklaidos priemonės, sako D. Trumpas.

B. Raffenspergeris į tai atsakė: „Na, pone prezidente, iššūkis toks, kad jūsų turimi duomenys yra klaidingi.“

Respectfully, President Trump: What you're saying is not true. The truth will come out https://t.co/ViYjTSeRcC