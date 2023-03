Nutekintas skandalingas garso įrašas: skelbiama, kad Putiną palaikantis Josifas Prigožinas prikalbėjo nemalonių dalykų

„Ne, Farchadai, tuo, kad jie pra***o šalį, gali net neabejoti... Ler, gal vėliau, prašau“, – J. Prigožino balsu kalbantis žmogus kreipiasi greičiausiai į savo žmoną – dainininkę Valeriją.

Įrašo metu J. Prigožinas taip pat kalbasi su Galina Nikolajevna (Galina Nikolajevna yra Valerijos motinos vardas ir pavardė) ir jai sako, kad „Lera yra ten, prie registratūros“.

Vyras, kalbantis J. Prigožino balsu, taip pat pavadina V. Putino aplinką „nepataisomais padarais“, kurie elgiasi „kaip dievai“.

„Jie susivienijo: Igoris Ivanovičius, Sergejus Viktorovičius ir Viktoras Zolotovas. Jie dėl visko kaltina Šoigu. Vadina jį dalba***u, už akių, žinoma“, – įraše sako vyras.

Making rounds in the Russian and Ukrainian internet today is an alleged leaked recording of a phone call between a notable Russian music producer Iosif Prigozhin (not Wagner's Prigozhin) and Farkhad Akhmedov, an Azerbaijani businessman and a former politician in Russia.