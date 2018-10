R. Rato, anksčiau taip pat dirbęs Ispanijos ekonomikos ministru, pernai buvo pripažintas kaltu už tai, kad apmokėjo savo asmenines išlaidas tarnybinėmis kredito kortelėmis, kai vadovavo bankams „Caja Madrid“ ir „Bankia“, tuo metu patekusiems į sunkią finansinę padėtį. Ši atvejis, paviešintas per patį krizės įkarštį, kai daug žmonių buvo prislėgti didelių finansinių sunkumų, sukrėtė Ispaniją. „Bankia“ vėliau turėjo būti nacionalizuotas. 69 metų R. Rato buvo paleistas už užstatą, kol nagrinėta jo apeliacija, bet praeitą mėnesį Aukščiausiasis Teismas patvirtino jam skirtą bausmę – puspenktų metų įkalinimo. „Prašau visuomenės ir žmonių, kurie gali jaustis nusivylę arba nukentėję, atleidimo“, – žurnalistams sakė R. Rato prieš įžengdamas į Soto del Realio kalėjimą, esantį į šiaurę nuo Madrido. Ispanijos kalėjimų sistemos atstovė patvirtino, kad R. Rato į kalėjimą atvyko po 13 val. vietos (14 val. Lietuvos) laiku. 1994–2004 metais jis dirbo ekonomikos ministru ir buvo premjero pavaduotojas konservatyvioje ministro pirmininko Jose Marios Aznaro vyriausybėje. Vėliau R. Rato tapo TVF vadovu ir ėjo šias pareigas iki 2007 metų. Jo vėlesnė karjera Ispanijos bankuose buvo trumpa – nuo 2010 iki 2012 metų. Be incidento su nedeklaruotomis kredito kortelėmis jis taip pat buvo atsidūręs kito bankininkystės skandalo, laikomo didžiausiu šalyje, epicentre. Tūkstančiai smulkiųjų investuotojų 2011 metais prarado pinigus, kai buvo įtikinti įsigyti „Bankia“ akcijų per pradinį viešą akcijų platinimą. Tuo metu bankui vadovavo R. Rato. Nepraėjus nė metams jis atsistatydino, kai paaiškėjo, kad „Bankia“ užplaukė ant seklumos. Valstybė banko finansiniam gelbėjimui skyrė milijardus eurų, bet nustačiusi, kokie yra kitų bankų nuostoliai ir padėtis, galiausiai paprašė Europos Sąjungos pagalbos visam savo bankininkystės sektoriui ir gavo 41 mlrd. eurų. Lapkritį R. Rato dar turi stoti prieš teismą nagrinėjant kitą bylą, kurioje jis kaltinamas klastojęs informaciją apie „Bankia“ finansus. R. Rato – jau trečias iš eilės TVF vadovas, atsidūręs teisiamųjų suole. Jo įpėdinis Dominique'as Straussas-Kahnas 2015 metais buvo teisiamas dėl sąvadavimo su keistu sekso skandalu susijusioje byloje, bet buvo išteisintas. Tuo metu Christine Lagarde, perėmusi TVF vairą po D. Strausso-Kahno ir iki šiol vadovaujanti šiai institucijai, buvo pripažinta kalta dėl aplaidumo, kai būdama Prancūzijos finansų ministrė leido sumokėti iš valstybės iždo kompensaciją vienam verslo magnatui. Tačiau jokia bausmė Ch. Lagarde nebuvo paskirta.

