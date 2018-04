Pasak policijos, „YouTube“ biure netoli San Fransisko antradienį buvo pašauti trys žmonės ir kilo didžiulė panika, o įtariama šaulė nusižudė. Ketvirtas žmogus bėgdamas susižeidė kulkšnį.

Per incidentą interneto milžinės „Google“ valdomos vaizdo dalijimosi platformos būstinėje San Bruno mieste Kalifornijoje kilus didžiulei sumaiščiai, užpuolike laikoma moteris buvo rasta negyva įvykio vietoje.

N. Aghdam buvo paminėta San Diego laikraščio „The San Diego Union-Tribune“ 2009 metų straipsnyje apie gyvūnų teises ginančios organizacijos „People for the Ethical Treatment of Animals“ (PETA) protestą prieš kiaulių naudojimą apmokant karius suteikti pagalbą traumų atvejais.

Demonstracijoje prie jūrų pėstininkų Kemp Pendltono bazės N. Aghdam dalyvavo užsidėjusi peruką ir vilkėdama džinsus su nupieštais „kraujo“ lašais, laikydama plastikinį kardą.

„Man gyvūnų teisės prilygsta žmogaus teisėms“, – tuo metu minėtam laikraščiui sakė N. Aghdam.