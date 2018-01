Amžinojo miesto Kalėdų eglė, meiliai praminta „Spelacchio“, arba „Plike“, gali tapti šiuolaikinio meno muziejaus „MAXXI“ eksponatu, šeštadienį pranešė dienraščiai „Corriere della Sera“ ir „Messaggero“. Apie 48 tūkst. eurų miestui kainavęs medis buvo paskelbtas negyvas iš karto, kai gruodį buvo atgabentas į Romą iš Šiaurės Italijos. Daugelis sakė, kad tai metafora, atspindinti Italijos sostinės būklę. Vis dėlto Romos eglė, kuri atrodo išties varganai palyginus su įspūdingomis Vatikano ar Milano žaliaskarėmis, netrukus subūrė ištikimų gerbėjų ratą ir netgi turi specialią „Twitter“ paskyrą. Susiję straipsniai: Romoje liūdnai pagarsėjusi Kalėdų eglutė tapo turistų traukos objektu Išrinkta gražiausia Lietuvos eglė turi netikėtą konkurentę: skaitytojai primygtinai siūlė kitą „Jie sako, kad nori mane įkurdinti muziejuje,“ - rašoma nuskurėles eglės paskyroje. Gerbėjai siunčia medžiui „padrąsinimo žinutes“. Vienoje jų spygliuotis vadinamas „9-uoju Romos karaliumi po Totti“. Francesco Totti – garsiausias miesto futbolininkas. Pasak dienraščių, jei nepavyktų suteikti Kalėdų eglei antrojo gyvenimo muziejuje, Romos taryba svarsto atsarginį planą: suręsti iš jos namelį žindančioms motinoms arba išdrožti tūkstančius pieštukų miesto mokykloms.

