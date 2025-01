Nusivylę Vašingtono gyventojai prieš Trumpo inauguraciją bėga iš miesto: „Aš negaliu čia būti“

Nepaisant to, kad D. Trumpas eis aukščiausias šalies pareigas, jis tiek fiziškai, tiek ideologiškai yra atsiribojęs nuo Vašingtono. Kolumbijos apygardoje per respublikonų pirminius rinkimus jį įveikė buvusi Pietų Karolinos gubernatorė Nikki Haley, o per visuotinius rinkimus prieš savo varžovę, demokratę Kamalą Harris jis surinko tik 6,6 proc. balsų.