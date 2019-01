Antradienį vakare po žeminančio pralaimėjimo – didžiausio, kokį šiuolaikinėje istorijoje patyrė kuri nors vyriausybė – Th. May skyrybų su Europos Sąjunga susitarimas liko nokautuotas, tuo tarpu opozicijos lyderis Jeremy Corbynas mėgina priverstinai sušaukti visuotinius rinkimus. Nors Th. May tikisi išgyventi trečiadienio balsavimą dėl nepasitikėjimo, lieka neaišku, kaip dar ilgai ji – ar jos „Brexit“ strategija – atsilaikys.

Kadangi JK po 10 savaičių privalo palikti ES, Didžiosios Britanijos ir Europos politikai vis labiau nerimauja, jog Th. May taip ir nepavyks laiku išeiti iš aklavietės, kad išstojant iš bloko būtų išvengta potencialios ekonominės katastrofos. Bet kokios alternatyvos, įskaitant antrojo referendumo sušaukimą, greičiausiai pareikalautų, kad ES pratęstų kovo 29 d. numatytą galutinį išėjimo terminą.

Ministrė pirmininkė pranešė, kad šią savaitę pradės tarppartines derybas, bandydama pasiekti bendrą sutarimą, tačiau esant tokiai įkaitusiai atmosferai derybos greičiausiai pasmerktos iš anksto. J. Corbynas Th. May pasiūlymą atmetė kaip apgailėtiną ir pavėluotą.

Dramatiški, nors ir ne visai netikėti įvykiai Bendruomenių rūmuose, ženklina dar vieną takoskyrą šaliai, kuri kadaise buvo demokratinio stabilumo ramstis, o dabar atsidūrė 2016 m. referendumo, lėmusio pasitraukimą iš bendros Europos rinkos po 46 narystės metų, padarinių malonėje.

Triuškinantis pralaimėjimas

Th. May balsavime dėl „Brexit“ susitarimo pralaimėjo 432 prieš 202. Iš jos reakcijos buvo matyti, kad ji vargiai sugeba suvaldyti nusivylimą.

„Akivaizdu, kad Bendruomenių rūmai susitarimo nepalaiko, – pasakė Th. May, – tačiau šio vakaro balsavimas mums nieko nepasako apie tai, ką jie remia – nieko apie tai, kaip jie ketina – jei apskritai ketina – laikytis sprendimo, kurį Didžiosios Britanijos žmonės priėmė referendume, surengtame paties Parlamento iniciatyva.“

Pasipriešinimas susitarimui visų pirma buvo nukreiptas į „apsidraudžiamąjį mechanizmą“, kuriuo būtų siekiama išlaikyti Airijos sienas atviras tuo atveju, jei susitarti nepavyktų: Th. May konservatorių partijos euroskeptikai nerimauja, kad šis mechanizmas visam laikui įkalintų JK bloko muitų sąjungoje. Parlamento nariai taip pat nesutiko su atsiskaitymo grynaisiais pinigais su ES dydžiu ir prieigos prie Europos rinkų po išėjimo iš bloko lygiu.

Jei Th. May pralaimės trečiadienio balsavime dėl nepasitikėjimo, Didžiosios Britanijos lauks treti visuotiniai rinkimai per ketverius metus. Daugelis ją palaikančių konservatorių, antradienį balsavusių prieš „Brexit“ susitarimą, iškart pareiškė, kad palaikys jos vadovavimą. Jei visi ją palaikantys iš tikrųjų balsuos jos naudai, Th. May saugumo riba bus tik 13 balsų. Antradienio vakarą 118 jos partijos narių balsavo prieš jos sandorį.

Antradienį vakare Parlamente atskleistas nesutarimų mastas rodo, kad Th. May vyriausybė šiaip ar taip ilgai neištemps. Iš 317 parlamentarų ją palaikė tik 196. Toks pralaimėjimas normaliais laikais nepaliktų ministrei pirmininkei jokių šansų. Tačiau dabar laikai – nenormalūs.

Gali nustoti apsimetinėjusi

Pasibaigus balsavimui nuotaika Parlamente buvo stebėtinai žvali. Daugelis narių ištisus mėnesius laukė, kad galėtų balsuoti dėl „Brexit“. Gruodžio mėnesį, kai Th. May balsavimą atšaukė, jiems šis malonumas buvo atsakytas. Dabar jie teigia, kad ministrė pirmininkė gali nustoti apsimetinėjusi, kad jos susitarimas turėjo šansų būti patvirtintas, ir pereiti prie realesnių variantų.

Pirmieji ženklai pasirodė iš karto po balsavimo, kai ministrė pirmininkė pasidavė kabineto kolegų spaudimui ir pareiškė, kad pradės derybas su opozicinėmis partijomis.

„Žmonės žiūri į mus ir laukia, kad per ateinantį etapą kuo greičiau pasiektume sutarimą“, – interviu teigė buvusi švietimo sekretorė Justine Greening.

„Ministrė pirmininkė turi teisę vesti derybas su visomis partijomis, nes mums dabar svarbiausia susitarti, kaip judėsime į priekį. Manau, turime baigti sprendimo vilkinimą ir pajudėti iš aklavietės“, – pridūrė ji.

O kur dabar?

Tik klausimas, kaip atrodo tas kelias į priekį.

Bent jau kol kas Th. May laikosi savo nustatytų principų, tuo tarpu jos rėmėjai tvirtina, kad susitarimui dėl išėjimo, dėl kurio ji derėjosi su ES pastaruosius dvejus metus, negalima leisti žūti. Nors ministrė pirmininkė kol kas viešai nesvarsto „Brexit“ galutinio termino pratęsimo, ji duoda aiškią užuominą, kad neleis JK išeiti iš ES be sandorio.

„Visada tikėjau, kad geriausia išeiti tvarkingai, su palankiu susitarimu, ir didžiąją dalį pastarųjų dvejų metų paskyriau deryboms dėl tokio susitarimo“, – teigė ji.

Kai kurie Th. May konservatoriai palaiko „Brexit“ be susitarimo idėją ir ragina ją eiti tuo keliu. Kiti pritaria muitų sąjungai su ES. Tam gali pritarti dauguma – tokią poziciją remia leiboristai, – tačiau jei Th. May iš tiesų žengtų tuo keliu, ji rizikuotų supykdyti dar daugiau konservatorių.

Ministrė pirmininkė patvirtino, kad kalbėsis su „vyresniaisiais parlamentarais iš visų Rūmų“, užuot tiesiogiai kreipusis į J. Corbyną. Žvelgiant realistiškai, ji bent jau turės pakviesti jį pokalbiui, nors antradienio vakarą jo kabinetas pareiškė, kad vadovaujantis Th. May sandoriu ateities nebus niekam.

Svaras po ligšiolinių nuostolių vėl atsigavo, pasklidus žiniai apie numatomas tarppartines diskusijas.

Leiboristų spaudimas

Šiuo metu leiboristų prioritetas – bandymas surengti visuotinius rinkimus, įtikinant septynis Th. May šalininkus pasipriešinti ir palaikyti jų pusę. „Viskas pasikeitė, pradedant nuo vyriausybės“, – vaizdo įraše „Twitter“ pareiškė partijos atstovas „Brexit“ reikalams Keiras Starmeris.

Jei tai, kaip tikimasi, nepavyks, iš J. Corbyno pusės kol kas nėra jokių ženklų, liudijančių, kad jis ketina remti antrąjį referendumą. Tačiau jis tikrai patirs spaudimą iš savo partijos narių, nes pernai leiboristai savo konferencijoje nubalsavo, kad tokia galimybė turėtų būti. Trečiadienio rytą daugiau kaip 100 leiboristų parlamentarų išsakys reikalavimą, kad „Brexit“ vėl atsigręžtų į žmones.

„Žinia vyriausybei nuo mūsų partijos – tiek parlamentarų, tiek eilinių narių – yra tokia: metas surengti visuotinį balsavimą dėl to, ar turėtume priimti sandorio sąlygas, ar verčiau likti Europos Sąjungoje“, – sakė Mike'as Buckley, „Labour for a People’s Vote“ direktorius. Jei partija savo pozicijos nepakeis, proeuropietiški įstatymų leidėjai planuoja pasiūlyti savo pataisą kitam „Brexit“ balsavimui.

Th. May vyriausybė taip pat susipriešinusi. Antradienio rytą per jos kabineto susitikimą pensijų sekretorė Amber Rudd pareiškė, kad ministrė pirmininkė turėtų viešai atmesti „Brexit“ be susitarimo idėją.

Pikti verslininkai

Per konferencinį pokalbį su verslo lyderiais antradienį vakare iždo kancleris Philipas Hammondas pasiūlė idėją atidėti šalies išėjimą iš ES. Didžiosios Britanijos prekybos rūmų direktorius Adamas Marshallas po balsavimo sakė, kad jo atstovaujami verslininkai liko nusivylę, susierzinę ir pikti. Jis pavadino balsavimą „brangiai kainuojančia politine karusele, kuri nerodo jokių sustojimo ženklų“.

Th. May antradienio pralaimėjimas konservatorių gretose kelia rimtų klausimų apie tai, ar ji apskritai pajėgi vesti tokias politines derybas, kurių reikia, norint pasiekti susitarimą.

Turėjo praeiti 19 mėnesių nuo tos dienos, kai ministrė pirmininkė neteko parlamentinės daugumos, ragindama surengti rinkimus, kad ji viešai pripažintų, jog tam, kad pavyktų susitarti su Parlamentu, reikia išklausyti ir opozicijos narius.

„Šį vakarą balsavau už ministrės pirmininkės sandorį ir, žinoma, palaikysiu ją rytoj per parlamentinį balsavimą, – „Twitter“ pareiškė Nickas Bolesas, buvęs konservatorių ministras, pasiūlęs atidėti „Brexit“ ir perduoti politikos kontrolę vyresniųjų parlamentarų kolegijai. – Tačiau nėra abejonių, kad dėl šiandieninio pralaimėjimo kalta ji pati.“