Atlikus detalų minėtos nuotraukos tyrimą paaiškėjo, kad du iš nufotografuotų žmonių yra užpraeito amžiaus nusikaltėlis Vaikis Bilis (Billy the Kid) ir jį nužudęs šerifas Patas Garrettas. Jei pasitelkus itin pažangias technologijas atliktos analizės išvados pasitvirtins, nuotraukos vertė padidės ne vienu milijonu, rašoma svetainėje foxnews.com.

„Kad nuotraukoje įamžintas ir Vaikis Bilis, ir P. Garrettas, nebuvo galima nė įtarti, – sakė F. Abramsas televizijos tinklui „Fox News“. – Tai neįtikėtina. Visi neišpasakytai nestebę.“

F. Abramsas papasakojo, kad fotografija buvo įtraukta į vieną iš nuotraukų rinkinių, 2011 metais jo paties įsigytų Flečeryje, Šiaurės Karolinoje. „Gal ketverius metus ji kaip niekur nieko kabojo ant sienos“, – pridūrė jis.

Tačiau 2015 metais pamatyta žurnalo „National Geographic“ dokumentinė laida, kurioje buvo pasakojama, kaip pavyko rasti kroketą žaidžiančio Vaikio Bilio nuotrauką, paskatino F. Abramsą kiek atidžiau pažvelgti į jo paties turimą atvaizdą. „Sužinojęs kroketo istoriją, įsijungiau „Google“ ir ėmiau naršyti pagal užklausą „Billy the Kid“ pateikiamus rezultatus. Tarp jų buvo P. Garretto atvaizdų. Žiūrėdamas tai į juos, tai į turimą nuotrauką, netrukus ėmiau labai rimtai įtarti, kad tai tas pats žmogus“, – papasakojo F. Abramsas.

P. Garrettas yra buvęs Vaikio Bilio draugas. Jis ėjo šerifo pareigas, o labiausiai išgarsėjo kaip ne vieną nusikaltimą padariusį Vaikį Bilį nušovęs asmuo. Nusikaltėlis buvo nukautas Fort Samneryje, Naujojoje Meksikoje, 1881 metais.

Tikrasis Vaikio Bilio vardas – Henry McCarty. Kartais jis naudodavosi Williamo Bonney slapyvardžiu. Kai buvo nušautas, jam tebuvo 21 metai.

Billy the Kid Vida Press

Mįslę užmynusią 1880 m. rugpjūčio 2 d. nufotografuotą nuotrauką F. Abramsas parodė ne vienam specialistui. Vienas Los Andžele dirbantis tyrėjas, kurio specializacija – atvaizdų ir vaizdo įrašų analizė ieškant kaltės įrodymų, ištyrė nuotrauką pasitelkęs veidų atpažinimo programinę įrangą.

Jo paskelbtas verdiktas tapo tikra sensacija, mat sprendžiant iš analizės rezultatų nuotraukoje tikrai buvo įamžinti Vaikis Bilis ir P. Garrettas. Nuotrauka buvo pristatyta ir rašysenos specialistui. Šis, palyginęs ant nuotraukos esantį P. Garretto parašą su parašais kituose šerifo pasirašytuose dokumentuose, tik patvirtino, kad ir vienur, ir kitur parašus padėjo tas pats asmuo.

F. Abramsas mano, kad jam į rankas per atsitiktinumą patekęs nuotraukų rinkinys kitados galėjo priklausyti P. Garretto draugui maršalui Ashmunui Upsonui, geriau žinomam kaip Ashas Upsonas. Tai buvo žurnalistas, rašinių autorius, gerokai prisidėjęs prie P. Garretto knygos „The Authentic Life of Billy the Kid“ (Tikrasis Vaikio Bilio gyvenimas) sukūrimo.

Pavyzdžiui, dar vienoje rinkinio nuotraukoje įamžintas raitas A. Upsonas, o kitoje nuotraukos pusėje brūkštelėtas vardas ASH. Jis užrašytas ne ko kito, o, kaip vėliau paaiškėjo, P. Garretto ranka. Iš trečios nuotraukos žvelgia A. Upsono dukterėčia Florence Muzzy.

Yra vos keletas nuotraukų, kuriose užfiksuotas Vaikis Bilis. Dėl šios priežasties jos yra pakankamai brangios. Pavyzdžiu, ta, kurioje jis žaidžia kriketą, kaip ypač didelė retenybė buvo įkainota net 5 mln. JAV dolerių (4,2 mln. eurų), o 1880 metais Fort Samneryje darytas Vaikio Bilio atvaizdas 2011 metais buvo parduotas už 2,3 mln. JAV dolerių (1,9 mln. eurų). Toje fotografijoje Vaikis Bilis laiko koltą ir 1873 metų gamybos vinčesterį.

F. Abramsas mano, kad jam priklausančioje grupinėje nuotraukoje tikrai įamžinti Vaikis Bilis, P. Garrettas ir kartu linksmai laiką leidžiantys bičiuliai. „Jie, matyt, kažką švenčia – rūko cigarus, geria alkoholį“, – svarsto F. Abramsas.

Įdomu tai, kad ant Vaikio Bilio megztinio kabo etiketė, ant kurios nurodyta kaina. „Vaikis Bilis tarsi sako, kad vienokia kaina yra už jo galvą, o kitokia – už megztinį“, – samprotauja F. Abramsas.

„Fox News“ žurnalistus jis patikino, kad nuotrauka dabar padėta į seifą.

„Nesu jos įkainojęs. Kas nori, gali bandyti spėlioti iki amžių galo. Sprendimą ją parduoti priimsime tik atėjus tinkamam metui“, – sakė Abramsas.