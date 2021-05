Nuo svyruojančio dangoraižio Kinijoje bėga siaubo apimti žmonės

Kone 300 m aukščio pastatas „SEG Plaza“ pradėjo drebėti maždaug 13 val. vietos laiku. Dangoraižyje buvę žmonės evakuoti, 14 val. 40 min. pastatas buvo uždarytas, pranešė vietos žiniasklaida.

Praeiviai aplinkinėse gatvėse priblokšti stebėjo svyruojantį dangoraižį. Šiame 2000-aisiais baigtame pastate vieno sparčiausiai augančių Kinijos miestų centre įsikūrę įvairūs biurai, didelis elektronikos prekių turgus.

Nepaprastųjų situacijų valdymo pareigūnai aiškinasi, kodėl pastatas svyravo, skelbiama į „Twitter“ panašioje platformoje „Weibo“.

„Patikrinome ir išanalizavome įvairių visame mieste esančių žemės drebėjimo stebėsenos stočių duomenis; šiandien Šendžene žemės drebėjimo nebuvo, – sakoma pareiškime. – [Pastato] drebėjimo priežastį tikrina įvairūs departamentai.“

Kol kas neaišku, kaip pareigūnai pasielgs su tokio dydžio pavojingu pastatu daugiau kaip 12 mln. gyventojų turinčio miesto širdyje.

Praeivių nufilmuotoje medžiagoje, kurią per „Weibo“ paskelbė vietos žiniasklaida, matyti svyruojantis dangoraižis ir šimtai tolyn nuo jo bėgančių siaubo apimtų žmonių.

„SEG visiškai evakuotas“, – parašė vienas „Weibo“ vartotojas prie vaizdo įrašo, kuriame matyti šimtai žmonių, stoviniuojančių plačioje parduotuvių gatvėje netoli dangoraižio.

