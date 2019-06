2018 metais prieglobsčio prašytojų skaičius ES sumažėjo 11 proc. Tačiau nuo metų pradžios vis daugiau prieglobsčio prašytojų į ES atvyksta įprastu keliu ir be vizų, pirmiausiai – iš Lotynų Amerikos ir Vakarų Balkanų valstybių, skelbia žiniasklaida.

Šiais metais iki balandžio kas ketvirtas prieglobsčio prašytojas atvyko iš šalies, kurios piliečiai gali be vizų įvažiuoti į ES Šengezo zoną. Jau 2018 metais jų dalis, ES duomenimis, augo iki penktadalio.

Taip per pirmuosius keturis 2019 metų mėnesius be vizų atvykusių prieglobsčio prašytojų iš krizės krečiamos Venesuelos skaičius, palyginti su tuo pačiu ankstesnių metų laikotarpiu, padidėjo 121 proc. iki 14 257. Tokių atvykėlių iš Kolumbijos skaičius augo 156 proc. iki 8 097.

Venesuela laikotarpiu po Sirijos buvo pagrindinė prieglobsčio prašytojų Europos Sąjungoje kilmės šalis. Iš Sirijos atvykusių žmonių, kurie pirmą kartą pateikė prieglobsčio prašymą, skaičius, per pirmuosius keturis mėnesius siekė 20 392, ir tai yra sumažėjimas 8 proc. Trečioje vietoje yra Afganistanas: nuo sausio iki balandžio pirmą kartą prieglobsčio prašymą pateikė 14 042 afganai – 36 proc. daugiau nei per tą patį praėjusių metų laikotarpį.