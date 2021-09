Nuo lapkričio Iranas įsileis visiškai paskiepytus užsienio turistus

Turizmas yra svarbus Irano pajamų šaltinis. Šalis dėl JAV sankcijų jau daug metų išgyvena didelę ekonominę krizę. Anot žiniasklaidos, Iranas prieš koronaviruso krizę per metus sulaukdavo beveik 9 mln. užsienio turistų. Tačiau kilus pandemijai turizmo pramonė visiškai sustojo.

Irane nuo pandemijos pradžios praėjusių metų vasarį registruota beveik 120 000 mirčių nuo COVID-19 ir per 5,5 mln. infekcijų. Tačiau pastarosiomis savaitėmis stebimas šioks toks situacijos gerėjimas. To priežastimi sveikatos ekspertai įvardija užsienio vakcinos importą ir vietinės vakcinos gamybą – dėl to paspartėjo iki tol lėta vakcinacijos eiga.

Sveikatos ministerijos duomenimis, bent vieną vakcinos dozę yra gavę daugiau kaip 40 proc. iraniečių iš 83 mln. Beveik 20 proc. paskiepyti dukart.