„Eidamas 64-uosius metus netikėtai mirė mūsų bičiulis, kolega, Maskvos srities dūmos deputatas Ivanas Nikolajevičius Žukovas. Visų deputatų vardu reiškiu gilią užuojautą jo giminėms ir artimiesiems. Visi nuoširdžiai gedime dėl šios netekties“, – rašoma spaudos tarnybos pranešime.

I. Žukovas gimė 1956 m. liepos 17 d. „Vieningosios Rusijos“ frakcijai jis vadovavo per III, IV ir V šaukimus. Per IV ir V šaukimus šis politikas ėjo ir Maskvos srities dūmos pirmininko pavaduotojo pareigas.

Per pastarąjį, VI šaukimą I. Žukovas užėmė frakcijos vadovo pavaduotojo postą ir priklausė komitetui, sprendžiančiam statybų, architektūros, būsto ir komunalinių paslaugų, taip pat energetikos klausimus. Verta paminėti, kad oficiali deputato mirties priežastis Maskvos srities dūmos internetinėje svetainėje nenurodoma.

Remiantis Bogorodsko apskrities vadovo Igorio Suchino socialiniame tinkle „Instagram“ paskelbta informacija, I. Žukovas mirė nuo koronaviruso. Pasak I. Suchino, deputatas buvo paguldytas į reanimaciją.

Portale „Inforesist“ taip pat primenama, kad per parą Rusijoje užregistruoti dar 4 785 naujosios koronavirusinės infekcijos atvejai. Pastaruoju metu infekuotųjų buvo nustatyta 79 šalies regionuose. Daugiausia užsikrėtusiųjų – Maskvoje.