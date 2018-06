Gvatemala vis dar neatsigauna po ugnikalnio Fuelo išsiveržimo: daugumoje vietų pirmadienį, birželio 4 dieną, buvo pernelyg karšta ištraukti žuvusiųjų kūnus, kurie tokiu storu sluoksniu padengti pelenais, jog atrodo tarsi statulos, skelbia cbsnews.com.

Kaimuose netoliese ugnikalnio gyvenantiems žmonėms paprasčiausiai nebebuvo laiko pabėgti nuo artėjančios lavos upės, informuoja „CBS News“ korespondentas Donas Dahleris. Vietinių teigimu, jie paprasčiausia nebuvo pasirengę katastrofai.

Stichinių nelaimių valdymo agentūros atstovas Davidas de Leonas teigia, kad San Miguael Los Lotes aptikta 18 žmonių palaikų. Vietos gyventojos Hildos Lopez sutuoktinis Joels Gonzalesas sako, kad jo tėvui nepavyko pabėgti, greičiausiai jį lava palaidojo jų pačių namuose.

Remiantis oficialiais duomenis, ugnikalnis pražudė mažiausiai 65 žmones, pažymi Nacionalinio teismo medicinos mokslų instituto vadovas Fanuelis Garcia. Visos aukos – San Migual Los Lotes ir El Rodeo gyvenviečių gyventojai.

Kol kas pavyko atpažinti tik 13 palaikų, nes lavos temperatūra siekia mažiausiai 704 laipsnius Celsijaus, jie subjauroti neatpažįstamai.

Volcano 30 miles away from Guatemala City exploded today. 25 casualties reported, more expected. #guatemalavolcano #Guatemaltecos pic.twitter.com/38ZPmgcEma

— Jose Moreno (@morenojosea) June 4, 2018

Yra bėdų, norint atpažinti lavonus, nes lava ištirpdė ir jų pirštų antspaudus. Teks pasitelkti kitus antropologinius metodus, greičiausiai teks imti DNR mėginius, sako F. Garcia.

Stichinių nelaimių padarinių likvidavimo agentūros atstovas Davidas de Leonas spaudos konferencijoje sakė, kad šiuo metu oficialus žuvusiųjų skaičius siekia 65.

Be to, per stichinę nelaimę 46 žmonės buvo sužeisti, dauguma jų – sunkiai, o daugiau nei 1,7 mln. gyventojų buvo paveikti ugnikalnio išsiveržimo.

Kaip nurodė agentūros atstovas, 3 271 vietos gyventojui buvo nurodyta evakuotis, o 1 787 žmonės nuo sekmadienio glaudžiasi laikinose prieglaudose labiausiai nukentėjusiuose Eskuintlos, Sakatepekeso ir Čimaltenango departamentuose.

3 763 m aukščio Fuego ugnikalnis, esantis už 35 km į pietvakarius nuo sostinės, išsiveržė sekmadienį ryte. Po maždaug keturių valandų kalno šlaitu pradėjo tekėti lava, niokodama jos kelyje atsidūrusius kelius ir degindama namus.

Išsiveržimo metu išmesti pelenai aplinkinėse vietovėse pilku sluoksniu padengė augalus, medžius, gatves ir mašinas.

Pareigūnai įspėjo, kad aukų skaičius dar gali didėti, gelbėtojams atnaujinus paieškas pietinėje kalno pusėje esančiose gyvenvietėse.

„Esama dingusių žmonių, tačiau šiuo metu nežinome tikslaus jų skaičiaus“, – sakė krizių valdymo biuro atstovas Sergio Cabanasas.

Prezidentas Jimmy Moralesas šalyje paskelbė trijų dienų gedulą.

Fuego ugnikalnis jau buvo išsiveržęs vasarį.

Gvatemaloje yra du kiti veikiantys ugnikalniai – Santjagitas, esantis vakarinėje šalies dalyje, ir į pietus nuo sostinės stūksanti Pakaja.