Kaip informuoja BBC, seisminė banga pasiekė už 350 km esančią šalies sostinę.

Požeminių smūgių epicentras buvo Oachakos valstijoje, netoli Pinotepa de Don Luiso miesto, o židinys – 24,6 km gylyje.

Oachakos valstijoje yra sugriautų pastatų, bet žuvusiųjų nėra, pranešė JAV geologinių tyrimų tarnyba.

Šioje valstijoje sudužo sraigtasparnis, kuriuo skrido šalies vidaus reikalų ministras ir Oachakos gubernatorius. Ministras Alfonsas Navarrete ir gubernatorius Alejandras Muratas praktiškai nenukentėjo, bet per šią avariją žuvo du žmonės, vėliau pranešta apie 13 aukų. Pareigūnai skrido apžiūrėti žemės drebėjimo padarytos žalos.

Anot Ramiojo vandenyno cunamių perspėjimų centro, cunamio pavojaus nėra.

Po žemės drebėjimo iš daugelio Meksiko pastatų ėmė bėgti daugybė žmonių, vieni verkė, kiti stovėjo apsikabinę gatvėse, kelias minutes buvo sustojęs automobilių eismas.

Keturiose Meksikos valstijose ir Meksike buvo įjungtos žemės drebėjimo pavojaus sistemos, gyventojams patarta likti viduje.

