Iš Maskvos Domodedovo oro uosto sekmadienį pakilęs Saratovo avialinijų keleivinis lėktuvas „An-148“ sudužo Maskvos srities Ramenskojės rajone. Anksčiau liudininkai gelbėjimo tarnyboms pranešė, kad lėktuvas Ramenskojės rajone krito liepsnodamas.

Rusijos tyrimų komiteto atstovė spaudai Svetlana Petrenko „Interfax“ sakė, jog tyrėjai išnagrinės visas įmanomas įvykusios nelaimės versijas, tarp kurių – galima žmogiškoji klaida, prasta lėktuvo techninė būklė ar oro sąlygos.

Pareigūnai atliko „Saratov Airlines“ dokumentų poėmius, apklausia šios bendrovės darbuotojus, taip pat Domodedovo oro uosto personalą ir eismo kontrolierius.

Sekmadienio vakarą kanalas „Mash“ paviešino An-148 katastrofos vaizdo įrašą. Tragediją užfiksavo netoli įvykio vietos veikusi vaizdo kamera. Kamera buvo pritvirtinta ant gyvenamojo namo stogo.

20.34 val. Katastrofą sekmadienį netoli Rusijos sostinės patyrusiu An-148 keleiviniu lėktuvu, priklausiu bendrovei „Saratov Airlines“, galėjo skristi du užsieniečiai, pranešė Rusijos ypatingųjų situacijų ministerija.

„Nacionalinis krizių valdymo centras kartu su Vidaus reikalų ministerija ir užsienio šalių diplomatinėmis tarnybomis ėmėsi darbų, susijusių su šiuo lėktuvu skridusių užsienio piliečių identifikavimo“, – sakė Ypatingųjų situacijų ministerijos atstovas.

„Aiškinamasi dėl dviejų žmonių pilietybės“, – pabrėžė jis.

Orsko administracija anksčiau skelbė, jog šiuo lėktuvu skrido vienas užsienietis – Šveicarijos pilietis.

19.59 val. Žuvusių žmonių artimiesiems bus išmokėtos dvi kompensacijos po milijoną rublių (apie 14 tūkst.) eurų, pranešė pareigūnai.

„Orenburgo regiono gubernatorius nusprendė, kad kiekvienos aukos artimieji gaus milijoną rublių, neskaitant draudimo išmokų“, – žurnalistams sakė Rusijos prezidento pasiuntinys Volgos federalinėje apygardoje Michailas Babčius.

Dar milijoną eurų žuvusiųjų šeimos gaus iš Maskvos regiono biudžeto.

„Kiekvienos aukos šeima iš regiono biudžeto gaus po milijoną rublių“, – teigė šio regiono gubernatorius Andrejus Vorobjovas.

18.25 val. „TASS“ praneša, kad lėktuve galėjo būti net trys užsienio piliečiai. Jauniausiam lėktuvu skridusiam keleiviui buvo penkeri, o informacija apie nelaimės metu žuvusį trylikametį šiuo metu tikrinama.

18.10 val. Netoli Rusijos sostinės sekmadienį dužusiu keleiviniu „Saratov Airlines“ lėktuvu skrido Šveicarijos pilietis, pranešė Orsko administracijos atstovė spaudai Jelena Abramova.

„Lėktuvu skrido Šveicarijos pilietis, planavęs dalyvauti naujo „Orsknefteorgsintez“ fabriko bloko atidaryme“, – naujienų agentūrai „Interfax“ sakė ji.

17.27 val. „Sprendžiant iš aplinkybių, išgyvenusių šią katastrofą nėra. Vargu ar pavyks nustatyti žuvusiųjų tapatybę be DNR tyrimų“, – sako Rusijos transporto ministras Maksimas Sokolovas.

17.26 val. Prezidentė Dalia Grybauskaitė ir premjeras Saulius Skvernelis pareiškė užuojautą Rusijos žmonėms dėl daugybę gyvybių nusinešusios lėktuvo katastrofos.

Prezidentūros išplatintame pranešime šalies vadovė palinkėjo stiprybės aukų šeimoms ir artimiesiems. „Lietuvos Vyriausybės vardu reiškiu gilią užuojautą dėl daugybės žmonių gyvybių nusinešusios lėktuvo katastrofos Maskvos regione“, – išplatintoje užuojautoje teigia ir premjeras S. Skvernelis.

Žuvusiųjų artimiesiems jis palinkėjo tvirtybės ir vienybės sunkią netekties valandą.

17.15 val. Pranešama apie du žuvusiųjų kūnus, rastus lėktuvo katastrofos vietoje. Taip pat rasta viena juodoji dėžė.

17:05 val. Rusijos nepaprastųjų situacijų ministerija praneša, kad „jokių sraigtasparnio, galimai susidūrusio su An-148 lėktuvu, dalių katastrofos vietoje nerasta“. „Gelbėtojai nerado jokių sraigtasparnio nuolaužų,“ – naujienų agentūrai „Interfax“ sakė ministerijos atstovas.

16:59 val. Žukovsko oro uosto atstovai spaudai agentūrai „TASS“ teigė, kad An-148 neprašė leidimo avariniam nusileidimui. Rusijos tyrimų komitetas vėliau teigė, kad jokių pranešimų apie gedimą iš lėktuvo įgulos nebuvo sulaukta.

16.24 val. „Gazeta.ru“ šaltiniai praneša, kad lėktuvo An-148 pilotas dispečeriams pranešė apie gedimą ir turėjo atlikti avarinį nusileidimą Žukovske.

16.14 val. Rusijos nepaprastųjų situacijų ministerijos vadovas Vladimiras Pučkovas reikalauja imtis griežtų veiksmų tiriant lėktuvo katastrofos vietą. Raginama pasinaudoti bepilotėmis skraidyklėmis vykdant paieškų operaciją, ypatingą dėmesį skiriant juodosioms dėžėms.

16.07 val. Bandoma išsiaiškinti visas įmanomas katastrofos versijas, sako Rusijos tyrimų komiteto atstovė Svetlana Petrenko. Tyrimas dėl lėktuvo katastrofos perduotas ypatingai svarbių bylų tyrėjams.

15.58 val. Kiti šaltiniai nurodo, kad lėktuvo katastrofos priežastis yra variklio gedimas, ne susidūrimas su sraigtasparniu.

15.48 val. Rusijos pašto atstovai neigia, kad pakilimo metu lėktuvas susidūrė būtent su pašto sraigtasparniu: „Mes neturime sraigtasparnių. Aš nežinau, iš kur tokia informacija“.

„Rusijos paštas paneigia šią informaciją. Rusijos paštas neturi nieko bendra su šia situacija. Rusijos paštas naudoja du lėktuvus „Tu-204-S,“ – pranešė bendrovės spaudos tarnyba, komentuodama informaciją, kad „An-148“ galėjo susidurti su Rusijos pašto sraigtasparniu.

15.23 val. Anot interfax.ru, kildamas lėktuvas susidūrė su sraigtasparniu.

15.18 val. Greitosios pagalbos tarnybos praneša, kad visi lėktuve buvę keleiviai gali būti žuvę.

15.10 val. Domodedovo oro uosto, iš kurio kilo lėktuvas, veikla nesutriko ir tęsia darbą.

14.56 val. Lietuvos laiku pranešta, kad pirmosios gelbėtojų grupės pasiekė įvykio vietą. Lėktuvo nuolaužos išsibarsčiusios 1 km spinduliu.

Rusijos Orenburgo srities miesto Orsko oro uoste renkasi žmonių, žuvusių sekmadienį Pamaskvėje sudužus keleiviniam lėktuvui, artimieji, agentūrai „Interfax“ pranešė oro uosto darbuotojai.

Rusijos nepaprastųjų situacijų ministerijos atstovai sakė, kad Orsko oro uoste dirba penkios greitosios pagalbos brigados ir psichologai.

Sudužęs „Saratov Airlines“ lėktuvas „Antonov An-148“ buvo pagamintas 2010 metais, skelbia ITAR-TASS agentūra. Jį pastatė Voronežo orlaivių statybos asociacija. Ji pranešė, kad po katastrofos taip pat suburs specialią tyrimo komisiją.

Saratov Airlines flight #6W703 from Moscow to Orsk is missing according to reports in mediahttps://t.co/76IcETh6on pic.twitter.com/5a9TwnJJXQ

— Flightradar24 (@flightradar24) February 11, 2018